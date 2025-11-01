16+
Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о планах на строительство и транспорт

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал строительство нового микрорайона "Беспилотный" и рассказал подробнее о планах по развитию Самары.

Фото: предоставлено автором

"Мы полтора года перестраиваем систему градостроительной политики. Забрали полномочия у муниципальных образований в министерство градостроительной политики. Внимательно подошли к подготовке генплана и города Самары, и города Тольятти. Перестроили систему работы с жилищным строительством. Дело в том, что многие девелоперы в Самаре принимали решение строить "свечки", "точки" без обеспечения социальной инфраструктуры. Конечно же, это не нравится жителям города, не делает лучше для визуального облика нашего города, и уж тем более блокирует гармоничное социальное развитие, что влияет на демографию. Поэтому поменяли нормативы, законы, подзаконные акты по КРТ. И сейчас у нас те строители, которые хотят по-настоящему строить современное жилье, обеспеченное социальной инфраструктурой, приходят. Мы с компанией "Эталон" последние месяцы активно прорабатывали те предложения, которые были. У нас пул из восьми компаний, причем федерального масштаба, предлагали те или иные решения для развития нового района города, "Беспилотный". И вот сейчас мы в полной мере показываем жителям города те принципы, по которым будет развиваться новый центр города", — рассказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор обратил внимание на транспортную связанность районов города.

"Все знают, что до стадиона сейчас не добраться. Это не удобно. Проанализировали с институтом Москвы (была очень серьезная вдумчивая работа) каркас транспортный города Самары. Поняли, что развиваться нужно по технологии скоростного трамвая. Современного, быстрого, экологичного. Применили это решение здесь (в проекте района "Беспилотный", — прим.авт.). Ну и, конечно, в этом районе предусмотрены два транспортно-пересадочных узла, которые позволят связать полностью автомобильное, трамвайное сообщение, связать с аэропортом, очень удобный будет "доезд" из аэропорта в район "Беспилотный". Равно как из "Беспилотного" в исторический центр Самары. Кроме того, гармоничное развитие жилой застройки невозможно без спортивной инфраструктуры, без культуры. Поэтому здесь сразу несколько проектов мы проработали. Первый — это центр развития футбола Средней Волги, это академия и база "Крыльев Советов", — рассказал глава региона.

По его словам, решениям предшествовало изучение лучшего опыта в России.

"Лучший опыт — это академия "Краснодар", которую построил лидер российского футбола частного, господин Галицкий. Внимательно изучили те решения, которые туда погружены. Вот академия и база "Крыльев Советов" будет здесь. Она будет работать не только на "Крылья Советов", она будет работать на то, чтоб подрастающее поколение знало и видело будущее российского футбола в Самарской области и соседних регионах. Кроме того, очень внимательно сейчас относимся к водным видам спорта. В прямом контакте с руководителем Федерации. Поняли, что все школы, которые мы будем строить, должны иметь бассейны", — рассказывает глава региона.

В рамках жилой застройки в "Беспилотном" предусмотрено до 1 миллиона метров современного жилья разных классов, современные школы, детские садики, поликлиники. Кроме того, внимание уделено торговле и сервисам.

"Мы сейчас тестируем в экспериментальном режиме в Тольятти беспилотную доставку продуктов, товаров. Конечно же, это будет и здесь. Но мы об этом сейчас не говорим, потому что есть элементы больше и важнее. Так вот, здесь, с точки зрения гармоничного развития городских пространств, все решения предусмотрены равно как и "Безопасный и умный город". Если ты возводишь один дом и применяешь "Умный город", "Безопасный город", то  все равно не встроен в сеть. А здесь весь район будет спроектирован по принципам "Безопасного и умного города". Это позволит жителям чувствовать себя по-настоящему комфортно, пользоваться современными сервисами энергосбережения. Это гармонично повлияет и на экологическую составляющую, и на экономию. Потому что современные цифровые решения позволяют и в жилищно-коммунальном хозяйстве, и в быту, экономить энергию и, как следствие, чувствовать себя более комфортно", — говорит глава региона.

Будет в новом районе построен и кампус. Планируется 3,5 тысячи номеров в общежитиях современного типа. Как обьясняет глава региона, общежития такого типа создаются в рамках нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Как пример Вячеслав Федорищев привел кампус в Нижнем Новгороде, который самарский губернатор осматривал несколько дней назад. Предусматривается проектом и переселение из ветхого и аварийного жилья, а также жилье для сотрудников федеральных структур. А вот переезд правительства в новый район пока не планируется.
 
"Сейчас не время строить правительственные центры и вкладывать миллиарды бюджетных средств в переезд чиновников", — отметил губернатор.

При этом он поделился — в будущем, если станет ясно, что выгоднее продать нынешние здания для чиновников и перевести работу в офисные здания и "опенспейсы" — этот вариант рассмотрят.

