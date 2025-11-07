Житель Сызрани пытался сбыть метадон и получил больше 10 лет колонии

В Сызрани суд вынес приговор за попытку сбыта метадона. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В мае 2025 г. он приобрел наркотик и собирался сбыть его. При задержании у подозреваемого изъяли 18,54 г метадона.

Суд приговорил сызранца к 10 годам и семи месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.