16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре за скальпированную рану у девушки будут судить директора завода В деле о даче взяток экс-главе облМЧС Бойко фигурирует блокнот с "конспиративными прозвищами" В Самаре полицейского осудили из-за "взятки за молчание" В Самаре пьяный водитель пытался откупиться от ГАИ и подпал под уголовное дело В Самаре врача отправили в колонию за махинации с инвалидностью

Суды Происшествия

В Самаре за скальпированную рану у девушки будут судить директора завода

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора предприятия, занимающегося металлообработкой, сообщает пресс-служба ведомства. Он обвиняется по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Напомним, девушка работала контролером ОТК — должна была контролировать соответствие продукции на токарных станках. Весной 2024 г. встала спиной слишком близко к оборудованию, из-за чего убранные в хвост волосы затянуло в станок и намотало на пруток металла. В результате произошедшего работница получила тяжкий вред здоровью: сотрясение головного мозга, обширную ушибленную скальпированную рану мягких тканей головы и шеи, а также травматический шок I степени.

По итогам расследования несчастного случая на производстве установлено, что причиной случившегося послужило неисполнение директором предприятия требований федерального законодательства об охране труда. Им не организовано проведение с работниками соответствующих инструктажей, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, а также обучение по использованию, применению средств индивидуальной защиты и др.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу. Кроме того, судом рассматривается иск, предъявленный прокурором района в интересах потерпевшей, о компенсации морального вреда.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2