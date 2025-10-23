В Самаре за скальпированную рану у девушки будут судить директора завода

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора предприятия, занимающегося металлообработкой, сообщает пресс-служба ведомства. Он обвиняется по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Напомним, девушка работала контролером ОТК — должна была контролировать соответствие продукции на токарных станках. Весной 2024 г. встала спиной слишком близко к оборудованию, из-за чего убранные в хвост волосы затянуло в станок и намотало на пруток металла. В результате произошедшего работница получила тяжкий вред здоровью: сотрясение головного мозга, обширную ушибленную скальпированную рану мягких тканей головы и шеи, а также травматический шок I степени.

По итогам расследования несчастного случая на производстве установлено, что причиной случившегося послужило неисполнение директором предприятия требований федерального законодательства об охране труда. Им не организовано проведение с работниками соответствующих инструктажей, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, а также обучение по использованию, применению средств индивидуальной защиты и др.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу. Кроме того, судом рассматривается иск, предъявленный прокурором района в интересах потерпевшей, о компенсации морального вреда.