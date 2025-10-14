Устроившего смертельное ДТП Захара Коптелова оставили под стражей

Самарский областной суд рассмотрел апелляцию на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Захара Коптелова, устроившего смертельное ДТП в Самаре, сообщает пресс-служба суда.
Напомним, по предварительным данным, 14 сентября примерно в 05:40 на ул. Ленинской в Самаре Захар Коптелов за рулем BMW нарушил ПДД — не уступил дорогу и столкнулся с Datsun. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.
Позже некоторые версии случившегося появились в телеграм-каналах. В частности, сообщалось, что Захар якобы скрылся с места происшествия и отказался от медосвидетельствования.
Постановлением Октябрьского районного суда Самары удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Коптелова меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — по 13 ноября 2025 г. включительно.
Во вторник, 14 октября, Самарский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защитника Коптелова, изучив материалы дела, приняв во внимание сведения о личности последнего, характер и тяжесть предъявленного обвинения, обжалуемое постановление Октябрьского районного суда оставил без изменения.
