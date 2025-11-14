16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иноагента Светлану Пеунову заочно приговорили к 8 годам колонии "Я отдыхаю": экс-глава самарского минтранса Пивкин начал обжаловать приговор Иноагенту Светлане Пеуновой должны вынести приговор заочно Прокурор запросил от 6,5 до 11 лет напавшим на депутата Матвеева "Смотрящим" в Самарской области вынесут приговор в декабре

Суды Происшествия

Иноагента Светлану Пеунову заочно приговорили к 8 годам колонии

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нефтегорский районный суд Самарской области заочно вынес приговор Светлане Лады-Русь (Пеуновой), внесенной в реестр иноагентов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

Ее признали виновной по ч. 1 и ч. 2 ст. 239 УК РФ ("Создание НКО, посягающей на личность и права граждан"), ч. ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Напомним, в 2012 и в 2016 гг. Пеунова учредила НКО, которые позиционировались как центр народной медицины и политическая партия. По сути же они являлись деструктивными общинами, в которых склоняли людей к отказу от исполнения гражданских обязанностей.

Пеунова известна тем, что "лечила" людей солнечной энергией и предрекала нападение на Землю рептилоидов с планеты Нибиру. В своем доме в с. Бариновка Нефтегорского района они с 2006 г. организовывала ежедневные обязательные обряды и церемонии, навязывала свое вероучение. Прихожане должны были подчинить свою жизнь группе Пеуновой (например, не лечиться лекарствами, изменить семейное положение). А за желание выйти из "секты", как говорят сами бывшие адепты, с них требовали "отступные". Так, потерпевших обманом лишили автомобиля Nissan Qashqai и офисного помещения.

Позже под следствие попали и "помощники" Пеуновой. Ранее обвинительный приговор выносили, в частности, соратнице Пеуновой Марине Герасимовой. Последнюю обвиняли в крупном мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и участии в некоммерческой организации, которая посягает на жизнь и права граждан.

В 2023 г. Пеунову признали иностранным агентом и объявили в международный розыск. Теперь суд назначил ей восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30