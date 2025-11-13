16+
Иноагенту Светлане Пеуновой должны вынести приговор заочно Прокурор запросил от 6,5 до 11 лет напавшим на депутата Матвеева "Смотрящим" в Самарской области вынесут приговор в декабре Экс-глава банка "Спутник" получил четыре года лишения свободы Суд продолжил допрос свидетелей по делу экс-главы ГУ МЧС Олега Бойко

Суды Происшествия

Иноагенту Светлане Пеуновой должны вынести приговор заочно

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Нефтегорский районный суд Самарской области 14 ноября должен вынести приговор Светлане Пеуновой (Лада Русь), которая внесена в реестр иноагентов. Ее обвиняют ее обвиняют в создании организации, посягающей на права и личность граждан.

В обвинении Пеуновой есть также статьи о причинении тяжкого вреда здоровью человека и организации мошенничеств. Согласно картотеке суда, дело в отношении иноагента уже пытались рассматривать, затем возвращали прокурору на устранение нарушений, но последнее действие было отменено облсудом.

Напомним, 3 марта 2023 г. мать Светлана Лада-Русь (Пеунова) внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Политическая партия "Воля" (лидером которой была иноагент Пеунова) ликвидирована 9 августа 2016 г. решением Верховного Суда РФ за экстремистскую деятельность.

Пеунова известна тем, что "лечила" людей солнечной энергией и предрекала нападение на Землю рептилоидов с планеты Нибиру. Правда, множество уголовных дел возбудили не в отношении рептилоидов: под следствие уже подпали и "помощники" Пеуновой. Дело в том, что прихожане должны были подчинить свою жизнь группе Пеуновой (например, не лечиться лекарствами, изменить семейное положение). А за желание выйти из "секты", как говорят сами бывшие адепты, с них требовали "отступные".

Ранее обвинительный приговор выносили, в частности, соратнице Пеуновой Марине Герасимовой. Последнюю обвиняли в крупном мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и участии во внекоммерческой организации, которая посягает на жизнь и права граждан. Заседания проходили в закрытом режиме, потому что рассматривали щекотливые вопросы, в том числе о психическом здоровье потерпевших (https://volga.news/article/500868.html).

Под суд подпал и сын Лады-Русь Илья Пеунов. Его обвиняют в пяти преступлениях, все они связаны с хранением или производством наркотиков. Ранее сообщалось, что речь идет о создании лаборатории по производству мефедрона. Сама Пеунова, предположительно, может скрываться за границей.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

