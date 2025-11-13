Иноагенту Светлане Пеуновой должны вынести приговор заочно

Нефтегорский районный суд Самарской области 14 ноября должен вынести приговор Светлане Пеуновой (Лада Русь), которая внесена в реестр иноагентов. Ее обвиняют ее обвиняют в создании организации, посягающей на права и личность граждан.

В обвинении Пеуновой есть также статьи о причинении тяжкого вреда здоровью человека и организации мошенничеств. Согласно картотеке суда, дело в отношении иноагента уже пытались рассматривать, затем возвращали прокурору на устранение нарушений, но последнее действие было отменено облсудом.

Напомним, 3 марта 2023 г. мать Светлана Лада-Русь (Пеунова) внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Политическая партия "Воля" (лидером которой была иноагент Пеунова) ликвидирована 9 августа 2016 г. решением Верховного Суда РФ за экстремистскую деятельность.

Пеунова известна тем, что "лечила" людей солнечной энергией и предрекала нападение на Землю рептилоидов с планеты Нибиру. Правда, множество уголовных дел возбудили не в отношении рептилоидов: под следствие уже подпали и "помощники" Пеуновой. Дело в том, что прихожане должны были подчинить свою жизнь группе Пеуновой (например, не лечиться лекарствами, изменить семейное положение). А за желание выйти из "секты", как говорят сами бывшие адепты, с них требовали "отступные".

Ранее обвинительный приговор выносили, в частности, соратнице Пеуновой Марине Герасимовой. Последнюю обвиняли в крупном мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и участии во внекоммерческой организации, которая посягает на жизнь и права граждан. Заседания проходили в закрытом режиме, потому что рассматривали щекотливые вопросы, в том числе о психическом здоровье потерпевших (https://volga.news/article/500868.html).

Под суд подпал и сын Лады-Русь Илья Пеунов. Его обвиняют в пяти преступлениях, все они связаны с хранением или производством наркотиков. Ранее сообщалось, что речь идет о создании лаборатории по производству мефедрона. Сама Пеунова, предположительно, может скрываться за границей.