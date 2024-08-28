Экс-кандидата от экстремистской партии "борьбы с рептилоидами" задержали в Самаре

В Самаре прошел обыск у местной жительницы Алины Лушавиной. Женщина активно вела соцсети и рекламировала прямые линии с иноагентом Светланой Пеуновой.

Светлана Лада-Русь (Пеунова) 23 марта 2023 г. внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Политическая партия "Воля" (лидером которой была иноагент Пеунова) ликвидирована 9 августа 2016 г. решением Верховного Суда РФ за экстремистскую деятельность.

Лушавина регулярно в соцсетях публиковала посты с рекламой прямых линий иноагента Пеуновой, ее книг, фильмов и учений.

Светлана Пеунова известна тем, что "лечила" людей солнечной энергией и предрекала нападение на Землю рептилоидов с планеты Нибиру. Правда, множество уголовных дел возбудили не в отношении рептилоидов: под следствие подпали и "помощники" Пеуновой. Дело в том, что прихожане должны были подчинить свою жизнь группе Пеуновой (например, не лечиться лекарствами, изменить семейное положение). А за желание выйти из "секты", как говорят сами бывшие адепты, с них требовали "отступные".

В частности, бывшая последовательница в одном из судов рассказала, что некоторые жили в усадьбе Пеуновой и почти круглосуточно, с перерывом на пятичасовой сон, занимались "духовными практиками". Иногда "практики" были направлены на отражение атак рептилоидов с планеты Нибиру на Землю. Ушедшим из "секты" людям подкидывали "проклятые вещи" или повязки с покойников, что "несло в себе энергию смерти".

Алина Лушавина при этом позиционировала себя как блогер, политик и правозащитник. Если изучать соцсети Лушавиной дальше, кажется, что она также "рекламирует" протесты, своеобразно комментирует наступление ВСУ в Курской области и теракты. Накануне задержания Лушавина заявила, что нужно расформировать центр "Э" МВД (занимается борьбой с экстремизмом) и "отправить сотрудников данных отделов на фронт".

После этого поста в соцсетях Лушавиной появились сообщения, что к ней пришли с обысками. Известно, что женщину увезли на допрос представители Следственного комитета. Далее в соцсетях ее знакомые стали публиковать призывы идти к силовикам и помогать "отстоять Алину".

В открытой официальной Базе данных о выборах в России также сохранилась информация, что Лушавина выдвигалась в депутаты Самарской губернской думы от признанной сейчас экстремистской партии "Воля". О себе Лушавина на тот момент указывала, что работала в больнице им. Семашко врачом-неврологом.