Экс-кандидата от экстремистской партии "борьбы с рептилоидами" задержали в Самаре

В Самаре прошел обыск у местной жительницы Алины Лушавиной. Женщина активно вела соцсети и рекламировала прямые линии с иноагентом Светланой Пеуновой.
Светлана Лада-Русь (Пеунова) 23 марта 2023 г. внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Политическая партия "Воля" (лидером которой была иноагент Пеунова) ликвидирована 9 августа 2016 г. решением Верховного Суда РФ за экстремистскую деятельность.
Лушавина регулярно в соцсетях публиковала посты с рекламой прямых линий иноагента Пеуновой, ее книг, фильмов и учений.
Светлана Пеунова известна тем, что "лечила" людей солнечной энергией и предрекала нападение на Землю рептилоидов с планеты Нибиру. Правда, множество уголовных дел возбудили не в отношении рептилоидов: под следствие подпали и "помощники" Пеуновой. Дело в том, что прихожане должны были подчинить свою жизнь группе Пеуновой (например, не лечиться лекарствами, изменить семейное положение). А за желание выйти из "секты", как говорят сами бывшие адепты, с них требовали "отступные".
В частности, бывшая последовательница в одном из судов рассказала, что некоторые жили в усадьбе Пеуновой и почти круглосуточно, с перерывом на пятичасовой сон, занимались "духовными практиками". Иногда "практики" были направлены на отражение атак рептилоидов с планеты Нибиру на Землю. Ушедшим из "секты" людям подкидывали "проклятые вещи" или повязки с покойников, что "несло в себе энергию смерти".
Алина Лушавина при этом позиционировала себя как блогер, политик и правозащитник. Если изучать соцсети Лушавиной дальше, кажется, что она также "рекламирует" протесты, своеобразно комментирует наступление ВСУ в Курской области и теракты. Накануне задержания Лушавина заявила, что нужно расформировать центр "Э" МВД (занимается борьбой с экстремизмом) и "отправить сотрудников данных отделов на фронт".
После этого поста в соцсетях Лушавиной появились сообщения, что к ней пришли с обысками. Известно, что женщину увезли на допрос представители Следственного комитета. Далее в соцсетях ее знакомые стали публиковать призывы идти к силовикам и помогать "отстоять Алину".
В открытой официальной Базе данных о выборах в России также сохранилась информация, что Лушавина выдвигалась в депутаты Самарской губернской думы от признанной сейчас экстремистской партии "Воля". О себе Лушавина на тот момент указывала, что работала в больнице им. Семашко врачом-неврологом.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Кто же такие заголовки придумывает?
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?