Светлану Пеунову признали иноагентом

В четверг, 23 марта, в соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных агентов включена Светлана Пеунова (Лада-Русь).

"Светлана Лада-Русь (Пеунова) призывала к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации, выступала против специальной военной операции на Украине, формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом. Проживает за пределами Российской Федерации, находится в федеральном и международном розыске", — говорится в документе Минюста.

Напомним, в 2022 г. в суд передали дело последователей Пеуновой. По версии следствия, в марте 2019 г. обвиняемые удерживали местного жителя в квартире и требовали надавить на супругу, чтобы она передала злоумышленникам долю в четырехкомнатной квартире и 900 тыс. руб. за пользование машиной. В результате потерпевший получил многочисленные травмы. Кроме того, в ноябре 2019 г. один из обвиняемых поджег дом в пос. Липяги, принадлежащий родственнику потерпевшего.