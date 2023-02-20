В полиции отреагировали на выставку книг объявленной в розыск Пеуновой

Правоохранители прокомментировали выставку в Самаре книг своеобразной писательницы Светланы Лады-Русь Пеуновой. Новости о "волшебной" литературе незадолго до этого опубликовал в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"В Самаре на полях книжной выставки "Волга-ЭКСПО" выставлен отдельный стенд с литературой Светланы Пеуновой — Лада-Русь. Только меня одного смущает, что созданная ей секта-партия "Воля" ликвидирована Верховным Судом за экстремистскую деятельность, а сама Пеунова — находится в международном розыске? А ее адепты пытаются сегодня раскачать в России протест, выдавая себя за родственников участников СВО?" — написал парламентарий.

Ситуацию по просьбе Волга Ньюс прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.

"Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, арендовавших место в одном из выставочных комплексов Самары, где демонстрировались книги под авторством Лады-Русь (Пеуновой)", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские должны закончить проверку. Но сами при этом отмечают, что книги Пеуновой не входят в список Минюста экстремистских материалов. По такой же причине не заблокирован один из сайтов Пеуновой. Хотя правоохранители все же имеют много вопросов к "целительнице".

"В производстве находится уголовное дело, возбужденное 11 февраля 2016 г. по ч. 3, 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 1 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), п. "а, б" ч. 3 ст. 111 (два преступления) ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и ч. 1 ст. 239 ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан") УК РФ в отношении Лады-Русь С. М. (Пеуновой). Она в ходе расследования уголовного дела скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В отношении нее Октябрьским районным судом Самары заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ГУ МВД по Самарской области.

Светлана Пеунова известна тем, что "лечила" людей солнечной энергией и предрекала нападение на Землю рептилоидов с планеты Нибиру. Правда, множество уголовных дел возбудили не в отношении рептилоидов: под следствие попали и "помощники" Пеуновой. Дело в том, что прихожане должны были подчинить свою жизнь группе Пеуновой (например, не лечиться лекарствами, изменить семейное положение). А за желание выйти из "секты", как говорят сами бывшие адепты, с них требовали "отступные".

В частности, бывший адепт в одном из судов рассказала, что некоторые жили в усадьбе Пеуновой и почти круглосуточно занимались "духовными практиками" — с перерывом на пятичасовой сон. Иногда "практики" были направлены на отражение атак рептилоидов с планеты Нибиру на Землю. Ушедшим из "секты" людям подкидывали "проклятые вещи" или повязки с покойников, что "несло в себе энергию смерти".

Напомним, в 2022 г. в суд передали дело последователей Пеуновой. По версии следствия, в марте 2019 г. обвиняемые удерживали местного жителя в квартире и требовали надавить на супругу, чтобы она передала злоумышленникам долю в четырехкомнатной квартире и 900 тыс. руб. за пользование машиной. В результате потерпевший получил многочисленные травмы. Кроме того, в ноябре 2019 г. один из обвиняемых поджег дом в пос. Липяги, принадлежащий родственнику потерпевшего.

Ранее суд огласил приговор соратнице Пеуновой Марине Герасимовой. Ее обвиняли в мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью человека.



