В полиции отреагировали на выставку книг объявленной в розыск Пеуновой

Правоохранители прокомментировали выставку в Самаре книг своеобразной писательницы Светланы Лады-Русь Пеуновой. Новости о "волшебной" литературе незадолго до этого опубликовал в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"В Самаре на полях книжной выставки "Волга-ЭКСПО" выставлен отдельный стенд с литературой Светланы Пеуновой — Лада-Русь. Только меня одного смущает, что созданная ей секта-партия "Воля" ликвидирована Верховным Судом за экстремистскую деятельность, а сама Пеунова — находится в международном розыске? А ее адепты пытаются сегодня раскачать в России протест, выдавая себя за родственников участников СВО?" — написал парламентарий.
Ситуацию по просьбе Волга Ньюс прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.
"Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, арендовавших место в одном из выставочных комплексов Самары, где демонстрировались книги под авторством Лады-Русь (Пеуновой)", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Полицейские должны закончить проверку. Но сами при этом отмечают, что книги Пеуновой не входят в список Минюста экстремистских материалов. По такой же причине не заблокирован один из сайтов Пеуновой. Хотя правоохранители все же имеют много вопросов к "целительнице".
"В производстве находится уголовное дело, возбужденное 11 февраля 2016 г. по ч. 3, 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 1 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), п. "а, б" ч. 3 ст. 111 (два преступления) ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и ч. 1 ст. 239 ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан") УК РФ в отношении Лады-Русь С. М. (Пеуновой). Она в ходе расследования уголовного дела скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В отношении нее Октябрьским районным судом Самары заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ГУ МВД по Самарской области.
Светлана Пеунова известна тем, что "лечила" людей солнечной энергией и предрекала нападение на Землю рептилоидов с планеты Нибиру. Правда, множество уголовных дел возбудили не в отношении рептилоидов: под следствие попали и "помощники" Пеуновой. Дело в том, что прихожане должны были подчинить свою жизнь группе Пеуновой (например, не лечиться лекарствами, изменить семейное положение). А за желание выйти из "секты", как говорят сами бывшие адепты, с них требовали "отступные".
В частности, бывший адепт в одном из судов рассказала, что некоторые жили в усадьбе Пеуновой и почти круглосуточно занимались "духовными практиками" — с перерывом на пятичасовой сон. Иногда "практики" были направлены на отражение атак рептилоидов с планеты Нибиру на Землю. Ушедшим из "секты" людям подкидывали "проклятые вещи" или повязки с покойников, что "несло в себе энергию смерти".
Напомним, в 2022 г. в суд передали дело последователей Пеуновой. По версии следствия, в марте 2019 г. обвиняемые удерживали местного жителя в квартире и требовали надавить на супругу, чтобы она передала злоумышленникам долю в четырехкомнатной квартире и 900 тыс. руб. за пользование машиной. В результате потерпевший получил многочисленные травмы. Кроме того, в ноябре 2019 г. один из обвиняемых поджег дом в пос. Липяги, принадлежащий родственнику потерпевшего.
Ранее суд огласил приговор соратнице Пеуновой Марине Герасимовой. Ее обвиняли в мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью человека.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.