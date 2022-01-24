В суд отправили дело последователей Светланы Лады-Русь, обвиняемых в вымогательстве

В Самаре закончилось расследование уголовного дела пятерых последователей Светланы Лады-Русь (Пеуновой). Их обвиняют в вымогательстве, поджоге и незаконном лишении свободы. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, по версии следствия, в марте 2019 г. обвиняемые удерживали местного жителя в квартире на ул. Пензенской и требовали надавить на супругу, чтобы она передала злоумышленникам долю в четырехкомнатной квартире и 900 тыс. руб. за пользование машиной. В результате потерпевший получил многочисленные травмы.

Кроме того, в ноябре 2019 г. один из обвиняемых поджег дом в пос. Липяги, принадлежащий родственнику потерпевшего.

Теперь уголовное дело направили в суд.