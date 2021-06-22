В Самаре задержали последователей Светланы Лада-Русь, подозреваемых в вымогательстве

В Самаре задержали трех подозреваемых в незаконном лишении свободы, вымогательстве и поджоге, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в марте 2019 г. пятеро последователей Светланы Лада-Русь (Пеуновой) удерживали местного жителя против его воли в квартире на ул. Пензенской. Применяя физическое насилие, они требовали от мужчины повлиять на супругу, чтобы та передала в собственность вымогателям долю в четырехкомнатной квартире и автомобиль.

Кроме того, в ноябре 2019 г. один из подозреваемых, чтобы надавить на потерпевшего, поджег дом в пос. Липяги, принадлежащий его родственнику. Ущерб составил более 2 млн рублей.

Трое подозреваемых задержаны, вскоре им должны избрать меру пресечения.