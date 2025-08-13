Для участников конкурса "Это у нас семейное" открылись задания от балерины Нины Змиевец и врача Дмитрия Морозова

Для участников конкурса "Это у нас семейное", самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", открылись четыре новых задания. Среди них — два творческих, которые придумали члены Наблюдательного совета: прима-балерина театра Бориса Эйфмана Нина Змиевец и главный детский хирург Минздрава России Дмитрий Морозов.

Тематические задания открываются каждую неделю. Во втором сезоне конкурса главных призов будет почти вдвое больше — 60 семей-победителей получат сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Регистрация проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.

В рамках дистанционного этапа, помимо простых и тематических, участникам предлагается выполнить несколько заданий от членов Наблюдательного совета конкурса. Так для выполнения уже доступны задания от продюсера, генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова, председателя Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой и писателя-фантаста Сергея Лукьяненко.

"Сегодня открываются еще два задания от членов Наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное" — "Мастерская старины" от балерины Нины Змиевец и "Домашняя аптечка" от хирурга Дмитрия Морозова. Несмотря на то, что задания разные, у них есть важное объединяющее начало — они способствуют сближению поколений, помогают изучить историю и традиции, а также имеют прикладное значение для всех членов семьи. Так, в задании "Мастерская старины" семьи познакомятся с русскими промыслами, в которых отражается наше богатое народное творчество. Уверена, что изучение старинных ремесел расширит кругозор и раскроет творческие способности наших семей. А задание "Домашняя аптечка" позволит собрать универсальный набор лекарств, который пригодится членам семьи и в путешествиях, и дома. Казалось бы, все просто, но так необходимо в нашей обычной жизни!" — отметила заместитель генерального директора президентской платформы "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

В задании прима-балерины Санкт-Петербургского государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана, художественного руководителя школы искусств, основателя продюсерского центра MOST Нины Змиевец нужно создать предмет или смастерить поделку в стиле одного из традиционных старинных ремесел.

"Наша страна славится множеством видов народных художественных промыслов и ремесел, среди них — дымковская игрушка, жостовский поднос, палехская миниатюра, хохлома и многое другое. Я предлагаю вам изучить любое такое ремесло, а потом постараться сделать небольшой подарок в этом стиле, может, это станет уникальной реликвией, которую будут передавать из поколения в поколение члены вашей семьи. И конечно, я надеюсь, что это увлекательное задание подарит вашей семье ценные моменты живого общения", — отметила Нина Змиевец.

Директор Института Вельтищева Пироговского Университета, главный детский хирург Минздрава России, профессор Дмитрий Морозов уверен, что каждый должен уметь действовать в непредвиденных ситуациях и оказывать первую помощь. А еще в каждой семье обязательно должна быть собрана домашняя аптечка с необходимыми материалами, инструментами и приспособлениями.

"Каждый гражданин России должен уметь оказывать первую помощь. Домашняя аптечка — первый шаг к овладению такими компетенциями. В этом задании семьям нужно презентовать каждую составляющую аптечки: показать и рассказать, какой препарат, материал, прибор для чего нужен. Поговорите с терапевтом, который наблюдает старших членов команды, спросите у педиатра, который лечит младших, тогда ваша аптечка будет отвечать задаче сохранения здоровья вашей семьи. При подготовке вы можете обратиться к информационным источникам ведущих медицинских учреждений страны, например, Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины под руководством академика Оксаны Драпкиной", — отметил врач.

12 августа также открылись два тематических задания конкурса: "Полезная привычка", где нужно в течение 21 дня всей семьей придерживаться полезной привычки (например, ходить определенное количество шагов, экономить воду и свет, подводить итоги дня) и "Красота в объективе", разработанное в партнерстве с Русским географическим обществом, — семьям предлагается сделать вдохновляющие фотографии, на которых отражены красоты их малой родины.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе "Это у нас семейное" доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Самый массовый проект президентской платформы "Россия — страна возможностей" в 2025 году стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.