16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В пансионате "Радуга" в Тольятти прошел финальный фестиваль Парка творческих проектов Для участников конкурса "Это у нас семейное" открылись задания от балерины Нины Змиевец и врача Дмитрия Морозова Врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах школьных библиотек Общества "Знание" В связи с реконструкцией тепломагистрали в Кировском районе Самары пустят компенсационные автобусы

Общество

Для участников конкурса "Это у нас семейное" открылись задания от балерины Нины Змиевец и врача Дмитрия Морозова

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Для участников конкурса "Это у нас семейное", самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", открылись четыре новых задания. Среди них — два творческих, которые придумали члены Наблюдательного совета: прима-балерина театра Бориса Эйфмана Нина Змиевец и главный детский хирург Минздрава России Дмитрий Морозов.

Фото: Пресс-служба конкурса "Это у нас семейное"

Тематические задания открываются каждую неделю. Во втором сезоне конкурса главных призов будет почти вдвое больше — 60 семей-победителей получат сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Регистрация проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.

В рамках дистанционного этапа, помимо простых и тематических, участникам предлагается выполнить несколько заданий от членов Наблюдательного совета конкурса. Так для выполнения уже доступны задания от продюсера, генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова, председателя Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой и писателя-фантаста Сергея Лукьяненко.

"Сегодня открываются еще два задания от членов Наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное" — "Мастерская старины" от балерины Нины Змиевец и "Домашняя аптечка" от хирурга Дмитрия Морозова. Несмотря на то, что задания разные, у них есть важное объединяющее начало — они способствуют сближению поколений, помогают изучить историю и традиции, а также имеют прикладное значение для всех членов семьи. Так, в задании "Мастерская старины" семьи познакомятся с русскими промыслами, в которых отражается наше богатое народное творчество. Уверена, что изучение старинных ремесел расширит кругозор и раскроет творческие способности наших семей. А задание "Домашняя аптечка" позволит собрать универсальный набор лекарств, который пригодится членам семьи и в путешествиях, и дома. Казалось бы, все просто, но так необходимо в нашей обычной жизни!" — отметила заместитель генерального директора президентской платформы "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

В задании прима-балерины Санкт-Петербургского государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана, художественного руководителя школы искусств, основателя продюсерского центра MOST Нины Змиевец нужно создать предмет или смастерить поделку в стиле одного из традиционных старинных ремесел.

"Наша страна славится множеством видов народных художественных промыслов и ремесел, среди них — дымковская игрушка, жостовский поднос, палехская миниатюра, хохлома и многое другое. Я предлагаю вам изучить любое такое ремесло, а потом постараться сделать небольшой подарок в этом стиле, может, это станет уникальной реликвией, которую будут передавать из поколения в поколение члены вашей семьи. И конечно, я надеюсь, что это увлекательное задание подарит вашей семье ценные моменты живого общения", — отметила Нина Змиевец.

Директор Института Вельтищева Пироговского Университета, главный детский хирург Минздрава России, профессор Дмитрий Морозов уверен, что каждый должен уметь действовать в непредвиденных ситуациях и оказывать первую помощь. А еще в каждой семье обязательно должна быть собрана домашняя аптечка с необходимыми материалами, инструментами и приспособлениями.

"Каждый гражданин России должен уметь оказывать первую помощь. Домашняя аптечка — первый шаг к овладению такими компетенциями. В этом задании семьям нужно презентовать каждую составляющую аптечки: показать и рассказать, какой препарат, материал, прибор для чего нужен. Поговорите с терапевтом, который наблюдает старших членов команды, спросите у педиатра, который лечит младших, тогда ваша аптечка будет отвечать задаче сохранения здоровья вашей семьи. При подготовке вы можете обратиться к информационным источникам ведущих медицинских учреждений страны, например, Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины под руководством академика Оксаны Драпкиной", — отметил врач.

12 августа также открылись два тематических задания конкурса: "Полезная привычка", где нужно в течение 21 дня всей семьей придерживаться полезной привычки (например, ходить определенное количество шагов, экономить воду и свет, подводить итоги дня) и "Красота в объективе", разработанное в партнерстве с Русским географическим обществом, — семьям предлагается сделать вдохновляющие фотографии, на которых отражены красоты их малой родины.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе "Это у нас семейное" доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Самый массовый проект президентской платформы "Россия — страна возможностей" в 2025 году стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31