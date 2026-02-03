В Самарской области ограничили движение на подъездной дороге к Оренбургу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 3 февраля, в Самарской области ограничили движение для маршрутного транспорта на подъездной дороге к Оренбургу от трассы М-5. Об этом сообщает Поволжуправтодор.