Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах школьных библиотек Общества "Знание"

Российское общество "Знание" совместно с минпросвещения России открывает прием заявок на Всероссийский конкурс "Самая читающая школа России" и Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший школьный педагог-библиотекарь России". Подача заявок осуществляется на сайтах проектов до 5 октября 2025 года.

Конкурсы организованы по поручению Президента РФ Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Более того, это мера поддержки культурной среды и читательского интереса, важных для современных россиян. Согласно летнему социологическому исследованию* Общества "Знание" совместно с ВЦИОМ, 78% опрошенных считают библиотеки необходимым инструментом, который не заменит информация в Интернете.

Значимость библиотек подтверждают и сами школьники: среди них мнение о незаменимости библиотек онлайн-форматами просвещения поддерживают 60% опрошенных. Они также согласны с тем, что нужно повышать интерес к чтению среди ровесников.

"Воплощается в жизнь еще одно поручение Главы государства. Напомню, что по итогам заседания Совета, состоявшегося 5 ноября 2024 года, Президент России поручил Минпросвещения России при участии Российского общества "Знание" подготовить и представить предложения по организации и проведению мероприятий, направленных на выявление лучших библиотечных практик, в том числе Всероссийского конкурса "Самая читающая школа России" и Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший школьный педагог-библиотекарь России". "Уважение к книге, стремление с малых лет приобщить ребенка к чтению — в наших традициях" — сказал Президент России на том заседании. И такое приобщение очень часто начинается как раз в стенах школьных библиотек.

Практически в каждой российской школе есть библиотека — для большинства детей именно она является первой библиотекой, а для некоторых, особенно в сельской местности, и вовсе единственной. Важно, чтобы школьные библиотеки стали для ребят точками притяжения, пространством знаний, а педагоги-библиотекари — авторитетными, знающими наставниками, активно участвующими в воспитательном процессе. Уникальность школьной библиотеки заключается в том, что педагог-библиотекарь хорошо знает каждого конкретного ребенка и может "вести" его, приобщать к чтению, помогать в решении возникающих проблем. И это бесценно. Рассчитываю, что проведение таких всероссийских конкурсов позволит не только определить самую читающую школу России, выявить лучшего школьного педагога-библиотекаря этого года и масштабировать имеющиеся практики, но и в целом создаст условия для воспитания интереса к чтению и книге на всех уровнях общего образования, что является одной из задач государственной языковой политики Российской Федерации", — отметила советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская.

Принять участие в конкурсах могут действующие школьные педагоги-библиотекари и образовательные организации, осуществляющие деятельность по программам начального, основного и среднего общего образования. Конкурсантам со всей страны предстоит продемонстрировать передовые достижения в сфере школьных библиотек: здесь соединятся практики масштабом от небольших сельских школ до образовательных учреждений из городов-миллионников.

"Я считаю, что школьная библиотека — важный элемент образовательной среды. Здесь у ребят формируется культура чтения, развивается навык самостоятельной работы с информацией. И, пожалуй, именно в библиотеке учащиеся открывают для себя мир литературы вне рамок учебной программы — она становится местом, где чтение воспринимается не как задание, а как путь к расширению кругозора. Но весь этот процесс невозможен без педагогов-библиотекарей, которые каждый день рядом с детьми. Они не только помогают с выбором книги, но становятся проводниками в мир смыслов, ценностей, открытий. Создавая эти конкурсы, мы ставим перед собой задачу поддержать их, дать возможность заявить о себе, поделиться опытом и, конечно, почувствовать, что их труд значим для всей страны", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Участники конкурса "Самая читающая школа России" проведут очные мероприятия по предложенным материалам и защитят авторские практики перед экспертным советом. Сотрудникам школ, борющимся за звание "Лучший школьный педагог-библиотекарь России", предстоит провести внеурочные мероприятия и проявить профессионализм в решении смоделированных ситуаций.

Финалисты конкурсов встретятся в Москве: решающие испытания и награждение победителей состоятся в декабре на I Международном форуме библиотекарей. Поддержка передовых просветительских практик и лидеров профессионального мастерства позволит сделать школьные библиотеки России центрами притяжения учащихся, местами, где соединяется функция воспитания, просвещения и досуга.

Прием заявок осуществляется на сайтах:

— Всероссийский конкурс "Самая читающая школа России".

— Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший школьный педагог-библиотекарь России".

Также в преддверии старта конкурсов на онлайн-платформе Знание.Академия открылся бесплатный курс "Современная школьная библиотека: новые вызовы и возможности", реализованный Обществом "Знание" при поддержке Минпросвещения России. Участники курса получат сертификаты и ценные знания для преобразования школьных библиотек в культурно-просветительские центры.

19-23 июля 2025 года Российское общество "Знание" и ВЦИОМ провели социологическое исследование среди россиян о чтении и библиотеках. В опросе приняли участие 4000 россиян в возрасте от 14 лет, проживающих в более чем 80 регионах страны.