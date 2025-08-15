1,1 млрд руб. на благоустройство: как изменятся общественные пространства региона

В Самарской области в 2025 г. благоустроят 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. На эти цели выделено более 1,1 млрд руб. из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Сейчас уже завершено 160 объектов, включая парки, набережные и скверы.

283 проекта по озеленению, обустройству детских площадок, установке освещения и т.д., инициированные жителями, будут профинансированы из программы "Народный бюджет". В Самаре благоустраиваются 55 территорий, отобранные через голосование, в том числе сквер на Хлебной площади и сквер "Солнечный".

Четыре проекта победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства территорий в малых городах и исторических поселениях - городской пляж в Сызрани, улица Сабирзянова в Отрадном, парк Горького в Октябрьске и территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.

До конца 2025 г. планируется завершить работы по реконструкции Загородного парка в Самаре. Привести его в порядок поручил губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава региона уделяет вопросам благоустройства особое внимание. "Мы не просто ремонтируем территории, а создаем места, где людям действительно приятно находиться. Каждый обновленный сквер, пешеходная зона или детская площадка - это вклад в качество жизни наших жителей. Преображение происходит не только в крупных, но и в малых городах", - отмечал он.

Набережная на р. Крымза в Сызрани. Фото - минэнергетики и ЖКХ Самарской области

Так, по поручению губернатора разрабатывается региональная программа масштабного обновления детских и спортивных дворовых площадок. Главой региона также инициировано введение единых правил благоустройства для всех 37 муниципалитетов. Планируется, что новые правила, которые начнут действовать в 2026 г., позволят устранить "нормативный разнобой" (например, различные требования к срокам восстановления территорий после земляных работ).

В планах до 2029 г. - реализация программы обновления детских и спортивных площадок, создание и ремонт более чем 5 тыс. общественных пространств и дворовых территорий. Также будет завершена реконструкция набережной Автозаводского района Тольятти и построена V очередь набережной в Самаре.

В облправительстве рассчитывают, что с переходом к единым стандартам благоустройства и реализацией планов по развитию молодежных центров в каждом районе область уже в ближайшие годы получит статус пилотного региона в сфере качества жизни.