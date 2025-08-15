1,1 млрд руб. на благоустройство: как изменятся общественные пространства региона

В Самарской области в 2025 г. благоустроят 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. На эти цели выделено более 1,1 млрд руб. из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Сейчас уже завершено 160 объектов, включая парки, набережные и скверы.
283 проекта по озеленению, обустройству детских площадок, установке освещения и т.д., инициированные жителями, будут профинансированы из программы "Народный бюджет". В Самаре благоустраиваются 55 территорий, отобранные через голосование, в том числе сквер на Хлебной площади и сквер "Солнечный".
Четыре проекта победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства территорий в малых городах и исторических поселениях - городской пляж в Сызрани, улица Сабирзянова в Отрадном, парк Горького в Октябрьске и территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.
До конца 2025 г. планируется завершить работы по реконструкции Загородного парка в Самаре. Привести его в порядок поручил губернатор Вячеслав Федорищев.
Глава региона уделяет вопросам благоустройства особое внимание. "Мы не просто ремонтируем территории, а создаем места, где людям действительно приятно находиться. Каждый обновленный сквер, пешеходная зона или детская площадка - это вклад в качество жизни наших жителей. Преображение происходит не только в крупных, но и в малых городах", - отмечал он.
Так, по поручению губернатора разрабатывается региональная программа масштабного обновления детских и спортивных дворовых площадок. Главой региона также инициировано введение единых правил благоустройства для всех 37 муниципалитетов. Планируется, что новые правила, которые начнут действовать в 2026 г., позволят устранить "нормативный разнобой" (например, различные требования к срокам восстановления территорий после земляных работ).
В планах до 2029 г. - реализация программы обновления детских и спортивных площадок, создание и ремонт более чем 5 тыс. общественных пространств и дворовых территорий. Также будет завершена реконструкция набережной Автозаводского района Тольятти и построена V очередь набережной в Самаре.
В облправительстве рассчитывают, что с переходом к единым стандартам благоустройства и реализацией планов по развитию молодежных центров в каждом районе область уже в ближайшие годы получит статус пилотного региона в сфере качества жизни.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!