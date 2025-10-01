В Самарской области начался отопительный сезон

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, на сегодняшний день, в соответствии с постановлениями администраций муниципальных образований, отопительный период уже начался во всех 37 муниципальных районах региона.