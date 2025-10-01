В Самарской области начался отопительный сезон

Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, на сегодняшний день, в соответствии с постановлениями администраций муниципальных образований, отопительный период уже начался во всех 37 муниципальных районах региона.
В соответствии с поручением губернатора Вячеслава Федорищева, на особом контроле находится старт отопительного сезона в социальных учреждениях.
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее — в жилые дома в соответствии с графиком.
Запущено 956 котельных. По заявкам потребителей тепло получают 5426 объектов:
- школы — 600,
- детсады — 713,
- учреждения допобразования — 54,
- медучреждения — 612,
- ВУЗы и СУЗы — 76,
- объекты культуры — 452,
- учреждения опеки, попечительства и соцподдержки — 127,
- МКД — 2792.
"Процесс подачи теплоносителя потребителям достаточно объемный процесс. Помимо заполнения сетей теплоснабжения водой необходимо также обеспечить наладку внутридомовых инженерных коммуникаций, вывести объекты на установленный режим теплоснабжения. Из практики: после начала отопительного сезона данные процессы могут занимать до 14 дней", — отметили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!