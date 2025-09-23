ПКС приняло участие в подготовке к зиме более 5 тыс. котельных Поволжья

Ежегодно, на протяжении десятилетий, компания "ПромКомплектСервис" участвует в подготовке к отопительному сезону тысяч котельных Самарского региона. В 2025 году инженерами ПКС разработаны проекты по реконструкции и новому строительству котельных и инженерных сетей для 18 объектов.

Среди них котельные одного из крупнейших поставщиков тепла в Самаре — муниципального предприятия "Инженерная служба", а также теплопункты в городах Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Чапаевск, Октябрьск, пос. Рощинский Самарской области. Завершен проект котельной и для одного из городов Оренбургской области.

В этом году отдел комплектации ПКС поставил оборудование для 70 объектов теплоснабжения. Двенадцать из них — новые котельные, построенные в Самарском регионе.

В "горячий сезон" сотрудники компании выполняют огромный объем работ по замене и ремонту узлов учета газа, поверке и ремонту приборов КИП, счетчиков учета воды и тепла.

Всего в 2025 году проверены и отремонтированы приборы более 350 котельных и теплопунктов, находящихся в эксплуатации ГК СамРЭК и МП г. о. Самара "Инженерная служба", 300 объектах теплоснабжения отделений РЖД в Самаре, Башкирии и Пензе, 70 объектах ООО "Вымпелгаз", 200 объектах ООО "Спецоблсервиса", 30 котельных Самарского филиала ЦЖКУ при Министерстве обороны РФ.

Обслужены крышные котельные жилых домов Самары, ЖКХ муниципальных районов Кинельского, Шигонского, Клявлинского, Камышлинского, Утевского районов Самарской области. Проведена комплексная поверка оборудования таких крупных предприятия Самары, как заводы "Самарский стройфарфор" и "Электрощит".

В целом за весеннее — летний период сервисные службы ПКС обслужили более 12 тыс. манометров и термометров, 3 тыс. газоанализаторов, 500 приборов учета газа, 300 приборов учета воды и тепла.