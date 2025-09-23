16+
ЖКХ и благоустройство Общество

ПКС приняло участие в подготовке к зиме более 5 тыс. котельных Поволжья

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ежегодно, на протяжении десятилетий, компания "ПромКомплектСервис" участвует в подготовке к отопительному сезону тысяч котельных Самарского региона. В 2025 году инженерами ПКС разработаны проекты по реконструкции и новому строительству котельных и инженерных сетей для 18 объектов.

Фото: предоставлено ООО "ПКС"

Среди них котельные одного из крупнейших поставщиков тепла в Самаре — муниципального предприятия "Инженерная служба", а также теплопункты в городах Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Чапаевск, Октябрьск, пос. Рощинский Самарской области. Завершен проект котельной и для одного из городов Оренбургской области.

В этом году отдел комплектации ПКС поставил оборудование для 70 объектов теплоснабжения. Двенадцать из них — новые котельные, построенные в Самарском регионе.

В "горячий сезон" сотрудники компании выполняют огромный объем работ по замене и ремонту узлов учета газа, поверке и ремонту приборов КИП, счетчиков учета воды и тепла.  

Всего в 2025 году проверены и отремонтированы приборы более 350 котельных и теплопунктов, находящихся в эксплуатации ГК СамРЭК и МП г. о. Самара "Инженерная служба", 300  объектах теплоснабжения отделений РЖД в  Самаре, Башкирии и Пензе, 70 объектах ООО "Вымпелгаз", 200  объектах ООО "Спецоблсервиса", 30 котельных Самарского филиала ЦЖКУ при Министерстве обороны РФ.

Обслужены крышные котельные жилых домов Самары, ЖКХ муниципальных районов Кинельского, Шигонского, Клявлинского, Камышлинского, Утевского районов Самарской области. Проведена комплексная поверка оборудования таких крупных предприятия Самары, как заводы "Самарский стройфарфор" и "Электрощит". 

В целом за весеннее — летний период сервисные службы ПКС обслужили более 12 тыс. манометров и термометров, 3 тыс. газоанализаторов, 500 приборов учета газа, 300 приборов учета воды и тепла.

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

