В Самаре тепло в жилые дома начнут подавать с 1 октября

В Самаре отопление в многоквартирных жилых домах начнут давать с 1 октября, сообщает городская администрация. Уточнить дату подачи теплоносителя в конкретный дом можно на сайте своей управляющей компании или ТСЖ либо по их телефонам, размещенным на сайте мэрии.

Пока же ресурсоснабжающие организации подключают отопление в учреждениях социальной сферы. Первыми заявки начали подавать руководители детских садов — на сегодняшний день тепло подано в 132 дошкольных объекта.

"В первую очередь подключаем садики, школы, больницы и другие соцобъекты. Теплоноситель подается в штатном режиме, все котельные запущены. Слесаря работают на всех соцобъектах, где руководители подали заявку на запуск тепла, настраивают температурный режим в каждом помещении. Комфортная температура уже установилась в 102 школах и 132 детских садах, работа продолжается, — сказал глава города Самара Иван Носков. — С 1 октября ресурсоснабжающие и управляющие компании начинают запускать и настраивать температурный режим в многоквартирных домах. Внимательно отнеситесь к теплу в своей квартире, по подаче тепла на каждый дом необходимо взаимодействовать с организацией, которая его обслуживает. Без тепла никто не останется!".

Также отопление уже подключено в 43 объектах культуры, спорта и дополнительного образования.