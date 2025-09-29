В Самаре тепло в жилые дома начнут подавать с 1 октября

В Самаре отопление в многоквартирных жилых домах начнут давать с 1 октября, сообщает городская администрация. Уточнить дату подачи теплоносителя в конкретный дом можно на сайте своей управляющей компании или ТСЖ либо по их телефонам, размещенным на сайте мэрии.
Пока же ресурсоснабжающие организации подключают отопление в учреждениях социальной сферы. Первыми заявки начали подавать руководители детских садов — на сегодняшний день тепло подано в 132 дошкольных объекта.
"В первую очередь подключаем садики, школы, больницы и другие соцобъекты. Теплоноситель подается в штатном режиме, все котельные запущены. Слесаря работают на всех соцобъектах, где руководители подали заявку на запуск тепла, настраивают температурный режим в каждом помещении. Комфортная температура уже установилась в 102 школах и 132 детских садах, работа продолжается, — сказал глава города Самара Иван Носков. — С 1 октября ресурсоснабжающие и управляющие компании начинают запускать и настраивать температурный режим в многоквартирных домах. Внимательно отнеситесь к теплу в своей квартире, по подаче тепла на каждый дом необходимо взаимодействовать с организацией, которая его обслуживает. Без тепла никто не останется!".
Также отопление уже подключено в 43 объектах культуры, спорта и дополнительного образования.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!