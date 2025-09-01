Энергетики "Т Плюс" напомнили школьникам Самары о безопасности

В преддверии Дня знаний специалисты "Т Плюс" провели урок по энергетической безопасности для посетителей Самарской областной детской библиотеки. Его слушателями стали учащиеся 2–6 классов из различных учебных заведений города.

Энергетики рассказали школьникам о работе электростанций и тепловых сетей, а также напомнили о простых правилах поведения вблизи энергообъектов:

— не наступать на крышки люков;

— не приближаться к местам парения;

— не заходить за ограждения мест производства ремонтных работ;

— не играть рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами и другими опасными объектами!

"Многие из ребят проводили лето вне города — гостили у родственников, посещали летние лагеря. С началом учебного года важно напомнить им о потенциальных опасностях, с которыми дети могут столкнуться на улицах города", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Самаре Ольга Смородинова.

Напомним, что с начала 2025 года с жизненно важными правилами познакомились учащиеся семи школ Самары и Тольятти.