16+
Энергетики "Т Плюс" напомнили школьникам Самары о безопасности

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
В преддверии Дня знаний специалисты "Т Плюс" провели урок по энергетической безопасности для посетителей Самарской областной детской библиотеки. Его слушателями стали учащиеся 2–6 классов из различных учебных заведений города.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Энергетики рассказали школьникам о работе электростанций и тепловых сетей, а также напомнили о простых правилах поведения вблизи энергообъектов:

— не наступать на крышки люков;

— не приближаться к местам парения;

— не заходить за ограждения мест производства ремонтных работ;

— не играть рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами и другими опасными объектами!

"Многие из ребят проводили лето вне города — гостили у родственников, посещали летние лагеря. С началом учебного года важно напомнить им о потенциальных опасностях, с которыми дети могут столкнуться на улицах города", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Самаре Ольга Смородинова.

Напомним, что с начала 2025 года с жизненно важными правилами познакомились учащиеся семи школ Самары и Тольятти.

