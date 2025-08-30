В Самаре проверили ремонт теплотрасс у школ и детсадов

Представители "Т Плюс", администрации города и подрядных организаций оценили ход работ по благоустройству территорий после масштабной замены тепловых коммуникаций у нескольких школ. К 1 сентября все работы будут полностью завершены. К началу отопительного сезона новое оборудование повысит надежность теплоснабжения сотен социальных объектов.

В Самаре прошло выездное совещание, посвященное ремонту тепловых сетей компании "Т Плюс". Руководители школ, подрядных организаций и энергетики лично проверили готовность подъездных путей и дворовых территорий в Ленинском, Железнодорожном и Промышленном районах города. Участники посетили школы № 32, 36, 121, 167 и академию для одаренных детей (Наяновой), где этим летом были полностью обновлены инженерные коммуникации. Специалисты "Т Плюс" подробно рассказали о проделанной работе и объяснили дальнейший план по благоустройству. Они заверили, что к 1 сентября все территории около образовательных учреждений будут приведены в порядок, а подрядчики уложат новый асфальт.

"Мы продолжаем программу перекладки тепловых сетей. К началу отопительного сезона в Самаре будет обновлено 50 км трубопроводов, — отметил технический директор-главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Самарского филиала "Т Плюс" Александр Климашин. — Это позволит на долгие годы повысить надежность теплоснабжения 201 школы и 127 детских садов областной столицы".