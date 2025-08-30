В Самаре проверили ремонт теплотрасс у школ и детсадов

Представители "Т Плюс", администрации города и подрядных организаций оценили ход работ по благоустройству территорий после масштабной замены тепловых коммуникаций у нескольких школ. К 1 сентября все работы будут полностью завершены. К началу отопительного сезона новое оборудование повысит надежность теплоснабжения сотен социальных объектов.
В Самаре прошло выездное совещание, посвященное ремонту тепловых сетей компании "Т Плюс". Руководители школ, подрядных организаций и энергетики лично проверили готовность подъездных путей и дворовых территорий в Ленинском, Железнодорожном и Промышленном районах города. Участники посетили школы № 32, 36, 121, 167 и академию для одаренных детей (Наяновой), где этим летом были полностью обновлены инженерные коммуникации. Специалисты "Т Плюс" подробно рассказали о проделанной работе и объяснили дальнейший план по благоустройству. Они заверили, что к 1 сентября все территории около образовательных учреждений будут приведены в порядок, а подрядчики уложат новый асфальт.
"Мы продолжаем программу перекладки тепловых сетей. К началу отопительного сезона в Самаре будет обновлено 50 км трубопроводов, — отметил технический директор-главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Самарского филиала "Т Плюс" Александр Климашин. — Это позволит на долгие годы повысить надежность теплоснабжения 201 школы и 127 детских садов областной столицы".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!