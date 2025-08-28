Опыт специалистов "РКС-Самара" заинтересовал профессиональное сообщество водоканалов России

Технические решения "РКС-Самара" заинтересовали представителей разных водоканалов страны и экспертного сообщества. Сотрудники предприятия презентовали их в рамках деловой программы XVII Конференции водоканалов России, которая проходит в Самаре.

Главный инженер "РКС-Самара" Игорь Давыдов рассказал о росте засоров на сетях водоотведения. Он представил коллегам "ловушку для мусора" — специальное устройство, которое устанавливается на границе ответственности с управляющими компаниями и задерживает мусор, который сбрасывается жителями в канализацию. Чтобы установка ловушек стала обязательной для всех, необходимо проделать большую, в том числе законодательную, работу.

"Управляющие компании, жители должны понимать свою ответственность за то, что происходит на общегородских коммуникациях. Специалисты готовы устранять технические неполадки, но просто вычищать мусор из труб — это не работа водоканалов, это бездарная трата ресурсов. Отчасти решить эту проблему могут наши ловушки", — отметил Игорь Давыдов.

Заместитель начальника юридического отдела "РКС-Самара" Сергей Горохов обратил внимание на проблему разграничения зоны ответственности ресурсоснабжающих организаций с многоквартирными домами и предприятиями. По его словам, отсутствие чётких правил приводит к отказу последних обслуживать коммуникации, которые фактически принадлежат им.

Директор по качеству "РКС-Самара" Юлия Егорова совместно с профессором, доктором наук Сергеем Степановым представила опыт применения компьютерного моделирования процессов биологической очистки сточных вод. В условиях ужесточения требований к очистке стоков, цифровые инструменты помогают добиться высокой точности технологических процессов. Ранее подобных отечественных разработок в отрасли не было.

Выступления экспертов "РКС-Самара" показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений, направленных на повышение эффективной работы водоканалов и улучшение качества жизни горожан.