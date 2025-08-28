Опыт специалистов "РКС-Самара" заинтересовал профессиональное сообщество водоканалов России

Технические решения "РКС-Самара" заинтересовали представителей разных водоканалов страны и экспертного сообщества. Сотрудники предприятия презентовали их в рамках деловой программы XVII Конференции водоканалов России, которая проходит в Самаре.
Главный инженер "РКС-Самара" Игорь Давыдов рассказал о росте засоров на сетях водоотведения. Он представил коллегам "ловушку для мусора" — специальное устройство, которое устанавливается на границе ответственности с управляющими компаниями и задерживает мусор, который сбрасывается жителями в канализацию. Чтобы установка ловушек стала обязательной для всех, необходимо проделать большую, в том числе законодательную, работу.
"Управляющие компании, жители должны понимать свою ответственность за то, что происходит на общегородских коммуникациях. Специалисты готовы устранять технические неполадки, но просто вычищать мусор из труб — это не работа водоканалов, это бездарная трата ресурсов. Отчасти решить эту проблему могут наши ловушки", — отметил Игорь Давыдов.
Заместитель начальника юридического отдела "РКС-Самара" Сергей Горохов обратил внимание на проблему разграничения зоны ответственности ресурсоснабжающих организаций с многоквартирными домами и предприятиями. По его словам, отсутствие чётких правил приводит к отказу последних обслуживать коммуникации, которые фактически принадлежат им.
Директор по качеству "РКС-Самара" Юлия Егорова совместно с профессором, доктором наук Сергеем Степановым представила опыт применения компьютерного моделирования процессов биологической очистки сточных вод. В условиях ужесточения требований к очистке стоков, цифровые инструменты помогают добиться высокой точности технологических процессов. Ранее подобных отечественных разработок в отрасли не было.
Выступления экспертов "РКС-Самара" показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений, направленных на повышение эффективной работы водоканалов и улучшение качества жизни горожан.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!