Новые клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" поддержали осеннюю акцию "Плати — не ПЕНЯй!"

Жители Самарской области, ставшие клиентами "ЭнергосбыТ Плюс" в этом году, впервые принимают участие в акции энергокомпании "Плати — не ПЕНЯй!". Присоединиться к осенней активности можно до 30 сентября 2025 года.
Благодаря акции "Плати — не ПЕНЯй!" у жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани появилась возможность, оплатив долги, полностью списать все имеющиеся пени, за исключением тех, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт. Для этого необходимо с 1 по 30 сентября оплатить текущее начисление и погасить сумму имеющейся задолженности за отопление, горячее водоснабжение, а для жителей Автозаводского района Тольятти — ещё и холодное водоснабжение, и водоотведение.
Подробнее об акции "Плати — не ПЕНЯй!" можно узнать по телефону 8 (800) 700-10-32 или на официальном сайте Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!