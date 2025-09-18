16+
ЖКХ и благоустройство Общество

Новые клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" поддержали осеннюю акцию "Плати — не ПЕНЯй!"

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жители Самарской области, ставшие клиентами "ЭнергосбыТ Плюс" в этом году, впервые принимают участие в акции энергокомпании "Плати — не ПЕНЯй!". Присоединиться к осенней активности можно до 30 сентября 2025 года.

Фото: предоставлено АО "ЭнергосбыТ Плюс"

Благодаря акции "Плати — не ПЕНЯй!" у жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани появилась возможность, оплатив долги, полностью списать все имеющиеся пени, за исключением тех, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт. Для этого необходимо с 1 по 30 сентября оплатить текущее начисление и погасить сумму имеющейся задолженности за отопление, горячее водоснабжение, а для жителей Автозаводского района Тольятти — ещё и холодное водоснабжение, и водоотведение.

Подробнее об акции "Плати — не ПЕНЯй!" можно узнать по телефону 8 (800) 700-10-32 или на официальном сайте Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.

Гид потребителя

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

