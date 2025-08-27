16+
ЖКХ и благоустройство Общество

Обновлённые очистные сооружения "РКС-Самара" высоко оценили на федеральном уровне

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком "РКС-Самара". Участникам представили один из крупнейших проектов модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе — городские очистные канализационные сооружения (ГОКС).

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

ГОКС обеспечивают биологическую очистку сточных вод и контроль качества по 47 параметрам. Построенные в 1970-е годы, они пережили масштабную реконструкцию: в 2013–2018 годах компания вложила в модернизацию 900 млн руб. собственных средств, а с 2019 года в рамках концессионного соглашения реализуется новый этап с общим объёмом инвестиций свыше 4 млрд руб. Часть работ выполнена в рамках нацпроекта "Экология", федеральной целевой программы "Оздоровление Волги".

Сегодня самарский объект соответствует наилучшим доступным технологиям и рассматривается как пример эффективного государственно-частного партнёрства в сфере ЖКХ.

Участники конференции — руководители российских водоканалов — отметили серьезные позитивные изменения, которые произошли на очистных сооружениях Самары за последние несколько лет.

Особый интерес у гостей вызвала выставка, посвящённая культуре производства. Сотрудники "РКС-Самара" представили свои собственные разработки ограждений, организации рабочего пространства, устройств, предотвращающих падение в колодцы и другое важное оборудование.

Продолжилось знакомство с городом во время экскурсии по Волге. Завтра начнётся деловая часть мероприятия.

