Обновлённые очистные сооружения "РКС-Самара" высоко оценили на федеральном уровне

В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком "РКС-Самара". Участникам представили один из крупнейших проектов модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе — городские очистные канализационные сооружения (ГОКС).
ГОКС обеспечивают биологическую очистку сточных вод и контроль качества по 47 параметрам. Построенные в 1970-е годы, они пережили масштабную реконструкцию: в 2013–2018 годах компания вложила в модернизацию 900 млн руб. собственных средств, а с 2019 года в рамках концессионного соглашения реализуется новый этап с общим объёмом инвестиций свыше 4 млрд руб. Часть работ выполнена в рамках нацпроекта "Экология", федеральной целевой программы "Оздоровление Волги".
Сегодня самарский объект соответствует наилучшим доступным технологиям и рассматривается как пример эффективного государственно-частного партнёрства в сфере ЖКХ.
Участники конференции — руководители российских водоканалов — отметили серьезные позитивные изменения, которые произошли на очистных сооружениях Самары за последние несколько лет.
Особый интерес у гостей вызвала выставка, посвящённая культуре производства. Сотрудники "РКС-Самара" представили свои собственные разработки ограждений, организации рабочего пространства, устройств, предотвращающих падение в колодцы и другое важное оборудование.
Продолжилось знакомство с городом во время экскурсии по Волге. Завтра начнётся деловая часть мероприятия.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!