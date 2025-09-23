"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил о необходимости передать показания приборов учёта ГВС

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" ожидает показания приборов учёта горячей воды от своих клиентов. Передать их необходимо до 25 сентября. Энергетики напоминают, что от своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.

Фото: предоставлено АО "ЭнергосбыТ Плюс"