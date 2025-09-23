"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил о необходимости передать показания приборов учёта ГВС

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" ожидает показания приборов учёта горячей воды от своих клиентов. Передать их необходимо до 25 сентября. Энергетики напоминают, что от своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.
Жители Самарской области могут воспользоваться следующими дистанционными сервисами:
- личным кабинетом клиента;
- вкладка "Передача показаний онлайн" на сайте https://samara.esplus.ru/service/post/;
- QR-кодом на квитанции;
- онлайн-чатом на официальном сайте;
- мессенджером Telegram (@Esplusbot);
- социальной сетью ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс");
- голосовым помощником Яндекса "Алиса" (для запуска необходимо произнести: "Алиса, запусти навык "ЭнергосбыТ Плюс");
- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;
- мобильным приложением Сбербанка в разделе "Платежи" → "Дом" → "Филиал Самарский Т Плюс".
Круглосуточными телефонами в городах присутствия:
8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);
8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);
8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО "Т Плюс");
8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г. о.Тольятти);
8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани).
Помощью оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) — 8-800-700-10-32.
В компании также напомнили, что своевременная поверка счётчиков — обязанность собственников. Работоспособный прибор учёта с актуальной поверкой позволяет корректно определять объём потребления и правильно начислять оплату.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!