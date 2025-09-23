В Волжском районе реализуют поручения губернатора по поддержке семей участников СВО

Работа ведется по нескольким ключевым направлениям: социальная поддержка, развитие спортивной инфраструктуры, модернизация образовательных учреждений и благоустройство.
В августе губернатор Вячеслав Федорищев вместе с командой регионального правительства работал в пос. Рощинский Волжского района, где живут военнослужащие и их семьи. По итогам поездки глава региона принял ряд решений по развитию территории и поддержке жителей. "На региональном уровне у нас есть утвержденная программа развития Рощинского и источник ее финансирования, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Уверен, Рощинский будет развиваться. И наши бойцы, которые скоро вернутся с победой, приедут на хорошую и ухоженную территорию".
Одним из приоритетов является обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для семей защитников отечества. Администрация Волжского района направила предложение в министерство спорта Самарской области для подготовки обращения в Минобороны РФ о безвозмездном предоставлении услуг филиала ЦСКА (ЦСК ВВС) в пос. Рощинский. Параллельно рассматривается вопрос об аренде дорожек плавательного бассейна и спортивного зала спортивной базы "Черноречье" для бесплатного посещения семьями участников СВО и ветеранами.
Проведенное анкетирование показало высокую заинтересованность жителей: 272 взрослых и 271 ребенок изъявили желание посещать бассейн и тренажерный зал.
Для юных жителей Рощинского, преимущественно детей участников СВО, организованы выезды на матчи самарских спортивных клубов. Так, в августе и сентябре более 150 детей и их родителей посетили игры футбольной команды "Крылья Советов" и хоккейного клуба "Лада". На ближайшее время запланированы новые поездки.
Для создания современной спортивной среды направлены заявки в региональное министерство спорта на софинансирование и включение в госпрограмму ряда объектов на 2026 год:
— сооружение футбольного поля с беговыми дорожками при школе;
— устройство двух спортивных площадок: для сдачи нормативов ГТО и воркаут-зоны.
Ведутся активные работы по обновлению материально-технической базы образовательного центра в Рощинском. Рассчитана стоимость дооснащения кабинетов и входной группы (11,7 млн руб.), поставки мебели и оборудования в 2026 г. (3,4 млн рублей). Также планируется создание специализированного класса беспилотных технологий на 25 мест.
Важным шагом стало заключение контракта на капитальный ремонт входной группы и санузлов школы на сумму почти 12,9 млн рублей. Подрядчик уже приступил к работам, которые будут завершены до конца 2025 года.
Активно прорабатывается вопрос строительства Молодежного центра в пос. Рощинский. Определен земельный участок, проектная документация направлена в министерство молодежной политики региона.
В середине сентября администрация района провела круглый стол по реализации молодежных инициатив, где также обсуждалось создание мурала на стенах школы. Идея получила поддержку, и теперь прорабатывается возможность ее реализации.
Ведутся работы по капитальному ремонту детских садов "Росинка" и "Мишутка". В частности, в "Росинке" уже отремонтирован фасад и установлены теневые навесы. По детскому саду "Мишутка" готовится обследование здания для определения необходимых работ.
Ключевой для поселка проект — строительство канализационных очистных сооружений — перешел в активную фазу: документация направлена на заключение контракта на проектно-изыскательские работы.
Проводимая работа демонстрирует комплексный подход к выполнению поручений, направленных на повышение качества жизни жителей пос. Рощинский.
