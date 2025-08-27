Специалисты "Т Плюс" успешно ликвидировали учебные аварии на теплосетях в ходе масштабных городских учений

Самара проверила на прочность системы жизнеобеспечения. В крупных общегородских учениях, где по легенде из-за скачка давления прорвало магистральный трубопровод, приняли участие все экстренные службы. Теплоэнергетики "Т Плюс" не только в кратчайшие сроки "ликвидировали" повреждение, но и развернули мобильную котельную, чтобы в реальной ситуации жители не остались без тепла ни на минуту.
Специалисты "Т Плюс" приняли участие в масштабной общегородской противоаварийной тренировке в Самаре. Вместе с коммунальными и ресурсоснабжающими компаниями, а также надзорными ведомствами они отработали действия на двух ключевых объектах.
По легенде учений отключение электричества привело к остановке насосных станций, что спровоцировало резкий скачок давления и "повреждение" трубопровода второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Экипажи "Т Плюс" оперативно выявили условный дефект на улице Нагорной, провели все необходимые ремонтные работы и восстановили теплоснабжение жилого квартала.
Вторым этапом стала отработка технологии резервного теплоснабжения на улице Блюхера. Здесь энергетики развернули современную мобильную котельную мощностью 1850 кВт. Это автономный комплекс с котлом и группой насосов, способный обеспечить циркуляцию теплоносителя для десятков многоквартирных домов и социальных объектов. Установка оснащена автоматикой и собственным генератором, что делает её полностью независимой от внешних источников энергии.
"Подобные тренировки бесценны для отработки слаженного взаимодействия как с городскими службами жизнеобеспечения, так и между подразделениями самой энергокомпании, — отметил технический директор-главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Самарского филиала "Т Плюс" Александр Климашин. — Например, для быстрого запуска мобильной котельной потребовались скоординированные действия службы электрохозяйства, бригады теплосетей, специалистов по тепловым измерениям, водителей и диспетчеров".
Аналогичными мобильными котельными оснащены филиалы "Т Плюс" в Тольятти и Новокуйбышевске. Этот резервный парк позволяет гарантировать надежное теплоснабжение потребителей на время ликвидации любых возможных повреждений в сетях в течение отопительного сезона.
