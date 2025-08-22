До 25 августа "ЭнергосбыТ Плюс" ожидает показания приборов учёта горячей воды

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" ожидает показания приборов учёта горячей воды от своих клиентов. Энергетики напоминают, что если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам, которые делятся между всеми собственниками.

Жители Самарской области могут воспользоваться следующими дистанционными сервисами:

— личным кабинетом клиента;

— вкладка "Передача показаний онлайн" на сайте samara.esplus.ru/service/post/;

— QR-кодом на квитанции;

— онлайн-чатом на официальном сайте;

— мессенджером Telegram (@Esplusbot);

— социальной сетью ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс");

— голосовым помощником Яндекса "Алиса" (для запуска необходимо произнести: "Алиса, запусти навык "ЭнергосбыТ Плюс");

— при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

— мобильным приложением Сбербанка в разделе "Платежи" → "Дом" → "Филиал Самарский Т Плюс";

— круглосуточными телефонами в городах присутствия:

8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО "Т Плюс");

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г. о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

— помощью оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) — 8-800-700-10-32.

Также напоминаем клиентам, что своевременная поверка счётчиков — обязанность собственников. Работоспособный прибор учёта с актуальной поверкой позволяет корректно определять объём потребления и правильно начислять оплату.