В Самаре разоблачили двух фальшивых инвалидов

В Октябрьском районе Самары возбудили уголовные дела в отношении двоих местных жителей, которых подозревают в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, мужчины в разное время на основании подложных документов оформили себе инвалидность и соответствующие выплаты. В результате один из подозреваемых успел незаконно получить 1,2 млн руб., а второй — 700 тыс. рублей.
