В Самаре разоблачили двух фальшивых инвалидов

В Октябрьском районе Самары возбудили уголовные дела в отношении двоих местных жителей, которых подозревают в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает региональное СУ СК.