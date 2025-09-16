Полиция Тольятти разыскивает женщину, укравшую кошелек у инвалида

В Тольятти сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение женщины, подозреваемой в совершении кражи, передает ГУ МВД по Самарской области.

В конце августа в полицию Комсомольского района Тольятти обратилась местная жительница, имеющая ограничения по состоянию здоровья. Она сообщила, что, придя домой из магазина, обнаружила пропажу кошелька, где было свыше 11 тыс. рублей.

Полицейские предположили, что имущество было похищено в одном из магазинов и по камерам убедились: кошелек подобрала и присвоила женщина.

По скриншоту с видеозаписи была оставлена ориентировка с приметами злоумышленницы. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемой и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемой: женщина, на вид 45-50 лет, рост 165-170 см., плотного телосложения, волосы средней длины светлого цвета. Была одета: футболка светло-желтого цвета, джинсы темно-синего цвета, обувь белого цвета, на плече сумка коричневого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-47-43, 89278951359 или 112. Конфиденциальность гарантирована.