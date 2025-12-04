Житель Отрадного угнал чужую машину, чтобы покататься по ночному городу

В полицию Отрадного обратился 23-летний местный житель с заявлением о пропаже автомобиля ВАЗ 2106. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители вычислили по камерам, что к угону причастен ранее судимый за имущественные преступления 25-летний местный житель. Когда его задержали, он частично признал вину и пояснил, что похитил чужую машину, чтобы покататься по ночному городу, а после бросил автомобиль рядом с домом.

По версии полицейских, молодой человек планировал сдать автомобиль в пункт приема металла. На него возбудили уголовное дело по статье "Кража".