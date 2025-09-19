Полиция Тольятти разыскивает двух подозреваемых в грабеже

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В конце мая в полицию Тольятти обратился местный житель с просьбой привлечь к ответственности неизвестных, которые на остановке общественного транспорта "Кинотеатр "Буревестник" похитили у него сотовый телефон, паспорт и банковские карты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области