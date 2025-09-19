Полиция Тольятти разыскивает двух подозреваемых в грабеже

В конце мая в полицию Тольятти обратился местный житель с просьбой привлечь к ответственности неизвестных, которые на остановке общественного транспорта "Кинотеатр "Буревестник" похитили у него сотовый телефон, паспорт и банковские карты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители по видеокамерам отследили момент хищения. Ориентировку с описанием примет злоумышленников довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Розыск подозреваемых продолжается.
Приметы первого подозреваемого: мужчина, неславянской внешности, на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см., волосы рыжего цвета. Был одет: футболка белого цвета, шорты темного цвета.
Приметы второго подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см. Был одет: футболка и кепка черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-49-87 или 102. Конфиденциальность гарантирована.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли