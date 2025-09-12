Медик из Самары под влиянием мошенников продал авто, занял денег и отдал 11,5 млн рублей

В Самарской области 50-летний заведующий отделением медицинского учреждения, находясь несколько дней под влиянием мошенников, продал машину, занял деньги у знакомых и перечислил через банкоматы на указанные счета около 11,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В течение нескольких дней аферисты вели планомерную атаку на потерпевшего, действуя цинично и используя методы социальной инженерии. Они постепенно входили в доверие к жертве, собирали информацию о ее финансовом положении и психологическом состоянии, а затем, выбрав подходящий момент, приступили к финальному этапу преступного плана.

Используя различные психологические приемы и манипулятивные техники, мошенники смогли убедить медика в необходимости совершить определенные финансовые операции.

Зная, о случаях мошенничества, в первый день врач не стал разговаривать якобы с представителями почтового отделения, которые требовали от него код, присланный в смс "для получения посылки". Он даже в течение рабочего дня забыл об этом разговоре. Но вечером, когда ему позвонили "правоохранители" и сообщили, что его данными пользуются преступники, финансирующие ВСУ Украины, он начал поддаваться на уговоры, занервничал и перевел часть собственных накоплений на указанный расчетный счет.

В течение нескольких дней после этого, вместо того, чтобы остановиться, подумать и перестать выполнять распоряжения мошенников, мужчина продал свой автомобиль, занял денег у родственников и друзей. В итоге к преступника попало более 11,5 млн рублей.

Поняв, что больше денег они не смогут взять, злоумышленники цинично поблагодарили его за помощь и заблокировали абонентские номера.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.