16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Медик из Самары под влиянием мошенников продал авто, занял денег и отдал 11,5 млн рублей "Не бита, не крашена": самарец рассказал, как обманулся в автосалоне, который теперь заинтересовал Бастрыкина Самарский слесарь отдал 1 млн рублей телефонным аферистам Самарская полиция поймала героинового закладчика из Уфы Жительница Сызрани убила родного брата

Преступления Происшествия

Медик из Самары под влиянием мошенников продал авто, занял денег и отдал 11,5 млн рублей

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области 50-летний заведующий отделением медицинского учреждения, находясь несколько дней под влиянием мошенников, продал машину, занял деньги у знакомых и перечислил через банкоматы на указанные счета около 11,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В течение нескольких дней аферисты вели планомерную атаку на потерпевшего, действуя цинично и используя методы социальной инженерии. Они постепенно входили в доверие к жертве, собирали информацию о ее финансовом положении и психологическом состоянии, а затем, выбрав подходящий момент, приступили к финальному этапу преступного плана.

Используя различные психологические приемы и манипулятивные техники, мошенники смогли убедить медика в необходимости совершить определенные финансовые операции. 

Зная, о случаях мошенничества, в первый день врач не стал разговаривать якобы с представителями почтового отделения, которые требовали от него код, присланный в смс "для получения посылки". Он даже в течение рабочего дня забыл об этом разговоре. Но вечером, когда ему позвонили "правоохранители" и сообщили, что его данными пользуются преступники, финансирующие ВСУ Украины, он начал поддаваться на уговоры, занервничал и перевел часть собственных накоплений на указанный расчетный счет.

В течение нескольких дней после этого, вместо того, чтобы остановиться, подумать и перестать выполнять распоряжения мошенников, мужчина продал свой автомобиль, занял денег у родственников и друзей. В итоге к преступника попало более 11,5 млн рублей.

Поняв, что больше денег они не смогут взять, злоумышленники цинично поблагодарили его за помощь и заблокировали абонентские номера.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5