Семерых подростков будут судить в Самарской области за хулиганство

В Чапаевский городской суд отправилось уголовное дело семи подростков, которых обвиняют в хулиганстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в октябре 2024 г. семеро несовершеннолетних поссорилась с двумя подростками из Чапаевска. После взаимных оскорблений имевшие численное преимущество обвиняемые избили потерпевших и заставили публично извиняться. Один из подростков снимал все на видео.