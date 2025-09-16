Лжеброкер выманил у сызранца более 2 млн рублей

В полицию Сызрани поступило заявление от 45-летнего местного жителя о факте мошенничества. Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, мужчине поступил телефонный звонок с заманчивым предложением — получить доход от инвестирования денежных средств на одной из торговых площадок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина поддался на уловки афериста. Не проверив легитимность "брокерской фирмы" и следуя инструкции злоумышленника, житель Сызрани перевел на предложенный неизвестным счет денежные средства — в размере более 2 млн рублей.

Мужчина, спустя время, вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем "брокерской фирмы", не смог. Попытки связаться с "брокером" также не увенчались успехом.

Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают, чтобы не попасться на уловки мошенников, следует открывать счета в офисе брокера, банка или на официальном сайте компании.