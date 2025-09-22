Самарец искал в интернете автозапчасть, а нашел мошенников

В полицию Самары обратился 44-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой мошенников, передает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина пояснил, что планировал купить контрактный двигатель на свой авто. Он просматривал различные сайты в интернете, и, наконец, нашел запчасть. Продавец заверил, что никаких проблем с доставкой не будет, если перечислить аванс на указанный расчетный счет. По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей. После этого "продавец" перестал отвечать на сообщения и звонки.

В настоящее время по заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело.