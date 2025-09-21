В Тольятти разыскивают мужчину, избившего незнакомца

Полицейские устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителя Тольятти, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился местный житель, который сообщил что около продуктового магазина, расположенного в доме 10 "Б" на Ленинском проспекте неизвестный мужчина нанес ему телесные повреждения.
Согласно заключению экспертов, здоровью потерпевшего противоправными действиями злоумышленника причинен тяжкий вред.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г. Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, возбуждено уголовное дело.
Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, нос с горбинкой.
Был одет: куртка темно-желтого цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-51, 89022984174 или 102. Конфиденциальность гарантирована.
