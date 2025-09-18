Самарчанка зарегистрировала в своей квартире 45 иностранцев

В Самаре 48-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов и организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности безработная женщина зарегистрировала в своей квартире 45 иностранцев. С каждого она получила по 2 тыс. рублей.

Кроме того, правоохранители считают, что в январе 2024 г. самарчанка заключила фиктивные договоры с двумя мигрантами, прибывшими в город для трудоустройства. Эта "услуга" стоила также 2 тыс. рублей.