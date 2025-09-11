Самарский слесарь отдал 1 млн рублей телефонным аферистам

В Самаре слесарь стал жертвой мошенников, которые обманули его на 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию обратился 49-летний местный житель с заявлением о хищении 1 млн рублей. Ему под видом курьера позвонил неизвестный и сообщил, что для получения посылки нужно назвать код из SMS.
Ничего не подозревая, пострадавший продиктовал комбинацию из цифр. Спустя некоторое время, позвонили с другого номера, на этот раз — женщина. Она сообщила, что в отношении самарчанина совершены мошеннические действия и перевела разговор на якобы сотрудника правоохранительных органов. Тот убедил, что с целью сохранности денег необходимо срочно перевести их на "безопасный счет".
Пострадавший выполнил все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенников перевел все свои накопления. Неизвестные перестали выходить на связь, после чего мужчина понял, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
