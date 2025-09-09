ФСБ и СК заподозрили сотрудника сетевой организации в Самарской области в махинациях

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении главного инженера филиала ПАО "Россети-Волга". Его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Вышли на след подозреваемого сотрудники УФСБ, далее уголовное дело возбудили в СУ СКР по Самарской области.
По версии следствия, в сентябре 2023 г. филиал организации, в котором работал подозреваемый, заключил с коммерческой организацией договор подряда на расчистку охранных зон высоковольтных и распределительных сетей от деревьев и кустарников на общую сумму более 1,3 млн рублей. Для получения премии за своевременное исполнение договора подозреваемый подписал акты приемки выполненных работ, хотя на самом деле они еще не были выполнены. Таким образом, подрядчик получил деньги из бюджета.
Правоохранители считают, что позже подозреваемый просто заставил расчистить охранные зоны своих подчиненных.
Следователи пока выясняют все детали происходившего. Они также собираются дать оценку действиям подрядчика.
В официальных сообщениях фамилия фигуранта дела не приводится. Но известно, что им является главный инженер Жигулевского ПО ПАО "Россети-Волга" по фамилии Морозов. Основным акционером организации является хозяйственное общество ПАО "ФСК Россети".
