В Самарской области студент местного вуза стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

21-летний житель Новокуйбышевска стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В конце августа текущего года в Управление МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась 82-летняя женщина, пострадавшая от рук аферистов. У пенсионерки мошенники похитили порядка 300 тыс. рублей.

Правоохранители установили, что местная жительница находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что нужно срочно продлить договор с телефонной компанией, иначе она останется без связи. Женщина назвала незнакомцу свои персональные данные, после чего он положил трубку, и ей последовал звонок от якобы представителя силового ведомства, который убедил пенсионера "для сохранения" передать курьеру деньги. Находясь под влиянием мошенников, пожилая женщина отдала все свои сбережения молодому человеку, который приехал к ней домой и назвал условный пароль.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Тольятти в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность "курьера", места его возможного нахождения, задержали жителя Новокуйбышевска и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Задержанный студент одного из местных вузов, допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", признал вину в совершении преступления, раскаялся и пояснил, что деньги потерпевшей он перевел на расчетные счета, указанные в социальной сети его анонимным "работодателем". Так же молодой человек рассказал, что куратор всячески заверял его в безопасности такого, хоть и противоправного, но заработка.

За передачу порядка 300 тыс. руб., обманом полученных у пенсионера, злоумышленник получил около 3000 руб. и стал подозреваемым в преступлении, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников совершенного хищения.