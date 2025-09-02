16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области студент местного вуза стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве В Новокуйбышевске угонщик скутера не смог его завести и бросил в кустах В Самаре пожилая женщина лишилась денег в попытках быстро подработать У самарца украли деньги под предлогом покупки игрового аккаунта Организатора смертельного зиплайна из Самарской области отправили под стражу

Преступления Происшествия

В Самарской области студент местного вуза стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

ТОЛЬЯТТИ. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

21-летний житель Новокуйбышевска стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В конце августа текущего года в Управление МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась 82-летняя женщина, пострадавшая от рук аферистов. У пенсионерки мошенники похитили порядка 300 тыс. рублей.

Правоохранители установили, что местная жительница находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что нужно срочно продлить договор с телефонной компанией, иначе она останется без связи. Женщина назвала незнакомцу свои персональные данные, после чего он положил трубку, и ей последовал звонок от якобы представителя силового ведомства, который убедил пенсионера "для сохранения" передать курьеру деньги. Находясь под влиянием мошенников, пожилая женщина отдала все свои сбережения молодому человеку, который приехал к ней домой и назвал условный пароль.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Тольятти в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность "курьера", места его возможного нахождения, задержали жителя Новокуйбышевска и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Задержанный студент одного из местных вузов, допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", признал вину в совершении преступления, раскаялся и пояснил, что деньги потерпевшей он перевел на расчетные счета, указанные в социальной сети его анонимным "работодателем". Так же молодой человек рассказал, что куратор всячески заверял его в безопасности такого, хоть и противоправного, но заработка.

За передачу порядка 300 тыс. руб., обманом полученных у пенсионера, злоумышленник получил около 3000 руб. и стал подозреваемым в преступлении, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников совершенного хищения. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5