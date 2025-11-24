"Звонят из ФСБ Москвы": из Самары пожаловались Бастрыкину и Колокольцеву на обидчиков пенсионера

Историю "телефонного обмана" рассказала журналисту Волга Ньюс Светлана. По ее словам, жертвой стал ее отец - житель Самары.

"В конце января 2025 года папе, Леониду Павловичу, позвонила некая Краснова Наталья Владимировна, представилась сотрудником ФСБ г. Москвы, заставила взять кредиты в банках и перевести всю сумму в размере 224900 рублей неустановленным лицам. Она также сообщила, что квартира его находится в залоге и что нужно отозвать залог. Сказала еще, что найдет инвесторов для погашения ранее выданных кредитов. После этого курьер привез договоры на подпись, но ознакомиться с этими договорами папе не дали. Курьер очень торопил, пояснил лишь, что это договоры для погашения кредитных обязательств", - вспоминает Светлана.

По словам женщины и ее юриста, далее на счет Леонида Павловича перечислили 570 тыс. руб., их надо было снять и через банкомат перевести на продиктованные номера счетов - якобы для погашения ранее взятых кредитов. После этого сказали, что деньги по кредитам аннулируются.

"Все совершенное производилось мужчиной по указанию и под диктовку мошенников по телефону, и доверитель не имел возможности оценить совершаемые им действия, не сознавал значения и не понимал смысла совершаемых действий, не мог связаться ни с кем из близких и родных и поделиться произошедшим с ним, поскольку мошенники постоянно разговаривали с Леонидом Павловичем по телефону, не оставляли его без собственного преступного внимания, вели с ним диалог практически круглосуточно", - рассказала также юрист Светланы.

Дальше, по словам девушки и ее представителя, мошенническими манипуляциями преступники получили доступ к аккаунту на "Госуслугах" Леонида Павловича, изготовили на его имя электронную подпись (ЭЦП), с помощью ЭЦП и от имени мужчины, подписали три договора: договор займа, договор залога недвижимости, договор оказания возмездных консультационных услуг с ООО. В организации подписали договор на, чтобы дать 800 тыс. руб. в долг под большие проценты. Заем является целевым, предоставляется для предпринимательской деятельности. Сам Леонид Павлович не имеет дополнительного дохода, он пенсионер и инвалид, пенсия не превышает 20 тыс. руб. в месяц. Кроме того, пенсионеру выставили счет еще на 200 тыс. руб. за поиск того, кто даст взаймы.

"Из договоров следует, что Леонид Павлович передал свою единственную квартиру, площадью 33 кв. м, в залог. По данному факту СО ОМВД по Волжскому району Самарской области по заявлению Леонида Павловича возбуждено уголовное дело. По аналогичному факту в СО ОМВД по Республике Коми "Ухтинский" возбуждены уголовные дела. В течение года неоднократно менялись следователи, уголовные дела приостанавливали", - рассказала юрист Светланы.

Интересно, что, согласно данным родственников потерпевших, два активных участника преступной группы ездят на двух внедорожниках дорогой марки, получают административные штрафы за нарушение ПДД в разных регионах РФ, но установить их по уголовному делу не могут.

Жалобу родные потерпевших отправили в Генеральную прокуратуру, а также главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Из Генпрокуратуры уже пришел ответ о том, что письмо для проведения проверки направляют в прокуратуру Самарской области.