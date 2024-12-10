Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

В Самаре отправили в суд уголовное дело 28-летней многодетной матери и ее 60-летнего знакомого, которых обвиняют в организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, судимый за аналогичное преступление самарец предложил женщине подзаработать на нелегальной "схеме". Она согласилась и с ноября 2020 г. по февраль 2021 г. обратилась в органы ЗАГС, чтобы признать пятерых иностранцев отцами ее детей. Позже это позволило мигрантам получить гражданство РФ в упрощенном порядке. За это многодетная мать получила более 200 тыс. рублей.

Позже полицейские выяснили, что "отцы" не занимались воспитанием и содержанием детей и не жили вместе с ними.

Теперь оформленные установления отцовства признали фиктивными и аннулировали мигрантам разрешительные документы. Иностранцы отправились на родину.