Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

В Самаре отправили в суд уголовное дело 28-летней многодетной матери и ее 60-летнего знакомого, которых обвиняют в организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, судимый за аналогичное преступление самарец предложил женщине подзаработать на нелегальной "схеме". Она согласилась и с ноября 2020 г. по февраль 2021 г. обратилась в органы ЗАГС, чтобы признать пятерых иностранцев отцами ее детей. Позже это позволило мигрантам получить гражданство РФ в упрощенном порядке. За это многодетная мать получила более 200 тыс. рублей.
Позже полицейские выяснили, что "отцы" не занимались воспитанием и содержанием детей и не жили вместе с ними.
Теперь оформленные установления отцовства признали фиктивными и аннулировали мигрантам разрешительные документы. Иностранцы отправились на родину.
Последние комментарии
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.