16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам Судимый житель Жигулевска умыкнул из магазина 23 пачки сыра Розыск пострадавших: в Самаре за покушение на убийство в 2021 г. задержан подозреваемый Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о домогательствах в самарском лицее Арестовать экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД по Самарской области Мадова могут 10 декабря

Преступления Происшествия

Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре отправили в суд уголовное дело 28-летней многодетной матери и ее 60-летнего знакомого, которых обвиняют в организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, судимый за аналогичное преступление самарец предложил женщине подзаработать на нелегальной "схеме". Она согласилась и с ноября 2020 г. по февраль 2021 г. обратилась в органы ЗАГС, чтобы признать пятерых иностранцев отцами ее детей. Позже это позволило мигрантам получить гражданство РФ в упрощенном порядке. За это многодетная мать получила более 200 тыс. рублей.

Позже полицейские выяснили, что "отцы" не занимались воспитанием и содержанием детей и не жили вместе с ними.

Теперь оформленные установления отцовства признали фиктивными и аннулировали мигрантам разрешительные документы. Иностранцы отправились на родину.

Гид потребителя

Последние комментарии

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5