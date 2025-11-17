В Кировском районе задержали мужчину в розыске, который пытался украсть одежду в ТЦ

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался украсть одежду в гипермаркете на Московском шоссе в Кировском районе Самары. Они прибыли на место, когда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Представители службы безопасности объяснили росгвардейцам, что нажали КТС, потому что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который планирует украсть одежды. У подозреваемого при себе обнаружили похищенные предметы гардероба.

Задержанным оказался 29-летний самарец, находящийся в розыске по подозрению в совершении другого преступления. Росгвардейцы передали правонарушителя для дальнейшего разбирательства своим коллегам из органов внутренних дел.