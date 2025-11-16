Лжесотрудник Росфинмониторинга убедил пенсионера из Тольятти "задекларировать" 200 тыс. рублей

В Тольятти 86-летний местный житель стал очередной жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником Росфинмониторинг. Он сказал, что тольяттинцу нужно "задекларировать" деньги и для этого надо срочно передать их курьеру. Пострадавший так и сделал и отдал незнакомой женщине 200 тыс. рублей. После этого звонивший пропал.