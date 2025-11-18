Самарец решил подработать дроппером и попал под суд

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение 24-летнему местному жителю по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с банковского счета").

По версии следствия, в апреле 2025 г. самарец искал в чатах мессенджеров предложения о работе. В результате неизвестные предложили ему за вознаграждение обналичивать деньги через банкоматы и переводить их на различные банковские счета. Мужчина согласился, получил от незнакомцев мобильники и с помощью функции бесконтактной оплаты дважды снял в банкоматах деньги — всего более 136 тыс. рублей. После этого подозреваемого задержали.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары.