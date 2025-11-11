Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о недостроенной школе в Самарской области

Председатель СК РФ потребовал доклад по уголовному делу о строительстве школы в Самарской области.

В ведомство через социальные сети обратился житель региона из-за нарушения прав несовершеннолетних в Сызрани. Ранее на ул. Соловьева начали строить новую школу, но работы так и не завершили, здание не сдали в срок в эксплуатацию. В результате детям приходится посещать другие образовательные учреждения, в которых нет достаточного количества мест, что может негативно сказаться на качестве обучения.

В региональном следственном управлении в связи с этим возбудили уголовное дело.