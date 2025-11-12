Самарец оформил микрозаймы на ничего не подозревавшего приятеля

В Самаре отправилось уголовное дело местного жителя, обвиняемого в кредитном мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее сотрудники микрокредитной организации заметили, что один из заемщиков не погашает задолженность. При проверке же обнаружилось, что мужчина, на которого были оформлены микрозаймы, на самом деле не оформлял их и не подписывал никаких документов. Заявки же подали с мобильника 20-летнего самарца.

Молодого человека задержали. Он признал вину и рассказал, что попросил знакомого подвезти его до работы. А когда приятель вышел из машины, подозреваемый сфотографировал паспорт, оставленный на переднем пассажирском сиденье. Позже с помощью фото документа он оформил на знакомого несколько микрозаймов на сумму около 18 тыс. руб., а деньги перевел на банковские карты своего отца, который не знал о махинации.