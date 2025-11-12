Самарец оформил микрозаймы на ничего не подозревавшего приятеля

В Самаре отправилось уголовное дело местного жителя, обвиняемого в кредитном мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее сотрудники микрокредитной организации заметили, что один из заемщиков не погашает задолженность. При проверке же обнаружилось, что мужчина, на которого были оформлены микрозаймы, на самом деле не оформлял их и не подписывал никаких документов. Заявки же подали с мобильника 20-летнего самарца.
Молодого человека задержали. Он признал вину и рассказал, что попросил знакомого подвезти его до работы. А когда приятель вышел из машины, подозреваемый сфотографировал паспорт, оставленный на переднем пассажирском сиденье. Позже с помощью фото документа он оформил на знакомого несколько микрозаймов на сумму около 18 тыс. руб., а деньги перевел на банковские карты своего отца, который не знал о махинации.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли