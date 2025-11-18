Житель Сызрани прикрывался "салоном интим-услуг", чтоб организовать крупную аферу

Полицейские в Сызрани закончили расследование по неординарному уголовному делу. Там уже судимый 32-летний мужчина заманивал "жертв", предлагая интим-услуги от девушек.
По версии следствия, обвиняемый размещал в интернете ложные объявления о работе интим-салона. Он отвечал на звонки заинтересовавшихся людей, как сообщает ГУ МВД по Самарской области, и выдавал себя за менеджера. Мужчина убеждал перевести деньги под разными предлогами. Например, чтобы "забронировать" девушку или оплатить такси. А дальше "менеджер" исчезал. А потерпевшие же не решались обратиться в полицию.
По неофициальным данным источников Волга Ньюс, потерпевшие были очень разные. Так, больше всего денег отдала "менеджеру" девушка. Предполагается, что она хотела сделать "подарок" парню.
Кстати, как отмечают в областной полиции, обвиняемый пользовался банковскими и SIM-картами, оформленными на третьих лиц. Но всю схему вскрыли сотрудники уголовного розыска. Обманутые "клиенты" жили в разных городах и регионах: один в Барнауле, двое — в Алтайском крае, а остальные — в Брянской, Московской и Рязанской областях. В общей сложности было похищено 215 тыс. рублей.
После задержания обманщик ущерб возместил. Сейчас он дожидается суда в Сызрани.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли