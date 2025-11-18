Житель Сызрани прикрывался "салоном интим-услуг", чтоб организовать крупную аферу

Полицейские в Сызрани закончили расследование по неординарному уголовному делу. Там уже судимый 32-летний мужчина заманивал "жертв", предлагая интим-услуги от девушек.

По версии следствия, обвиняемый размещал в интернете ложные объявления о работе интим-салона. Он отвечал на звонки заинтересовавшихся людей, как сообщает ГУ МВД по Самарской области, и выдавал себя за менеджера. Мужчина убеждал перевести деньги под разными предлогами. Например, чтобы "забронировать" девушку или оплатить такси. А дальше "менеджер" исчезал. А потерпевшие же не решались обратиться в полицию.

По неофициальным данным источников Волга Ньюс, потерпевшие были очень разные. Так, больше всего денег отдала "менеджеру" девушка. Предполагается, что она хотела сделать "подарок" парню.

Кстати, как отмечают в областной полиции, обвиняемый пользовался банковскими и SIM-картами, оформленными на третьих лиц. Но всю схему вскрыли сотрудники уголовного розыска. Обманутые "клиенты" жили в разных городах и регионах: один в Барнауле, двое — в Алтайском крае, а остальные — в Брянской, Московской и Рязанской областях. В общей сложности было похищено 215 тыс. рублей.

После задержания обманщик ущерб возместил. Сейчас он дожидается суда в Сызрани.