Автомобили TANK без удорожания при оформлении лизинга в CARCADE в рамках программы "TANK Leasing"

Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении специальной программы финансовой аренды "TANK Leasing*", позволяющей оформить автомобили бренда TANK на выгодных условиях.

В рамках программы доступны модели TANK 300, TANK 400, TANK 500, TANK 700 во всех комплектациях, 2024–2025 г.в, кроме TANK 700 EDITION One**. Чтобы оформить лизинг без удорожания, необходимо заключить договор на 12 месяцев и внести аванс от 20% от стоимости автомобиля. За счёт этого общая сумма всех платежей — первоначального, ежемесячных и выкупного — будет меньше или равна розничной стоимости автомобиля. Лизинг без удорожания достигается за счёт специальных предложений по программе на приобретение в лизинг новых автомобилей марки TANK. В рамках программы доступны транспортные средства, приобретённые у официального уполномоченного дилера TANK.

Преимущество программы "TANK Leasing" можно суммировать со скидками на автомобили TANK. Максимальная выгода достигается за счёт суммирования специального предложения и сниженного удорожания на лизинговый график от CARCADE. Подробности и полную матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: круглосуточной программой автопомощи на дорогах, продлённой гарантией, коммерческой телематикой.

Оформить лизинговый договор возможно в электронном виде, а заявку на подбор автомобиля CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.

Услуги предоставляются ООО "Каркаде", ОГРН 1023900586181. Вся информация, касающаяся условий лизинговых программ, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к финансовым консультантам ООО "Каркаде".

*"TANK Leasing" (англ.) — TANK Лизинг.

**EDITION One (англ.) — Эдишн Уан.