16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Автомобили TANK без удорожания при оформлении лизинга в CARCADE в рамках программы "TANK Leasing" ВТБ перевыпустил более 2 млн Пушкинских карт НОВИКОМ развивает сотрудничество с Владимирской областью В ВТБ назвали основные драйверы развития биометрии до 2030 года "Дома один": Сбер запустил игру-тренажёр для детей и подростков

Финансы Экономика и бизнес

Автомобили TANK без удорожания при оформлении лизинга в CARCADE в рамках программы "TANK Leasing"

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении специальной программы финансовой аренды "TANK Leasing*", позволяющей оформить автомобили бренда TANK на выгодных условиях.

В рамках программы доступны модели TANK 300, TANK 400, TANK 500, TANK 700 во всех комплектациях, 2024–2025 г.в, кроме TANK 700 EDITION One**. Чтобы оформить лизинг без удорожания, необходимо заключить договор на 12 месяцев и внести аванс от 20% от стоимости автомобиля. За счёт этого общая сумма всех платежей — первоначального, ежемесячных и выкупного — будет меньше или равна розничной стоимости автомобиля. Лизинг без удорожания достигается за счёт специальных предложений по программе на приобретение в лизинг новых автомобилей марки TANK. В рамках программы доступны транспортные средства, приобретённые у официального уполномоченного дилера TANK.

Преимущество программы "TANK Leasing" можно суммировать со скидками на автомобили TANK. Максимальная выгода достигается за счёт суммирования специального предложения и сниженного удорожания на лизинговый график от CARCADE. Подробности и полную матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: круглосуточной программой автопомощи на дорогах, продлённой гарантией, коммерческой телематикой.

Оформить лизинговый договор возможно в электронном виде, а заявку на подбор автомобиля CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.

Услуги предоставляются ООО "Каркаде", ОГРН 1023900586181. Вся информация, касающаяся условий лизинговых программ, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к финансовым консультантам ООО "Каркаде".

*"TANK Leasing" (англ.) — TANK Лизинг.

**EDITION One (англ.) — Эдишн Уан.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xLrWSD

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30