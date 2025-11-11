Самарец стал фигурантом четырех уголовных дел о попытке сбыта мефедрона

В Самаре правоохранители возбудили четыре уголовных дела в отношении 36-летнего безработного местного жителя. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В конце октября полицейские остановили на улице мужчину, который странно себя вел. У него в кармане и недалеко от места задержания нашли семь свертков с подозрительным веществом. А при обыске дома у самарца обнаружили электронные весы, упаковочный материал и пакет с наркотиком. Всего у него изъяли более 400 г мефедрона.

Задержанный признал вину и рассказал, что приобрел наркотик через интернет и планировал сбывать через "закладки".